Atualização de Valorant traz Episódio 5, novo mapa Pearl e mais

De acordo com a história divulgada no vídeo de apresentação do mapa Pearl, a cidade subaquática foi criada pensando no colapso climático que o mundo em Valorant está prestes a sofrer. Kingdom Industries e os heróis de Ômega cobriram toda a cidade com policarbonato infundido com Radianita, um elemento poderoso que faz parte da história do FPS. Como a barreira é transparente, é possível ver o oceano logo acima, tornando esse mapa bastante único.