Auxílio Brasil: saiba consultar calendário pelo app

A parcela do Auxílio Brasil referente ao mês de junho foi liberada para saque nesta terça-feira (21) para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 3. O pagamento do mês seis começou a ser efetuado na última sexta-feira (17), e os demais participantes do programa receberão o benefício até o dia 30. O calendário de pagamento do Auxílio Brasil pode ser verificado no aplicativo que leva o nome do programa e está disponível para Android e iPhone (iOS). Aprenda como fazer a consulta a seguir.