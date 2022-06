Banco Original fora do ar? Usuários relatam problemas para acessar conta

O TechTudo entrou em contato com a empresa, que confirmou que o serviço está instável. “O Banco Original informa que ocorreu uma instabilidade pontual no acesso ao app nesta sexta-feira (17) e que já está sendo normalizada. O Internet Banking (acesso pelo site) permanece em pleno funcionamento, bem como todas as operações e os canais de atendimento ao cliente”, informaram. A empresa não comentou a instabilidade no PIX relatada por usuários.

Qual é o melhor banco digital para abertura de conta jurídica? Comente no Fórum do TechTudo.

No Google Trends, ferramenta que indica assuntos em alta na Internet, buscas por "Banco Original fora do ar" e "não funciona" tiveram aumento repentino nas últimas horas. Segundo relatos no Twitter, a instabilidade começou na parte da manhã e envolve diversas funcionalidades. Além de dificuldades para fazer PIX, usuários também comentam que não conseguem pagar faturas ou que o aplicativo simplesmente não funciona ou loga. Queixas também são vistas no perfil do banco no Instagram.