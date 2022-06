Beasts of Maravilla Island e Relicta são os jogos grátis do Xbox em julho

👉 Fall Guys grátis está no Xbox Cloud Gaming ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Durante todo o mês de junho estará disponível o game Beasts of Maravilla Island, um misto de aventura, raciocínio e fotografia. No papel da jovem fotógrafa Marina Montez, jogadores irão explorar uma floresta 3D enquanto fotografam criaturas incomuns como crocodilos-lontra e pássaros disfarçados de banana que emprestarão suas habilidades para resolver quebra-cabeças. Entre os dias 16 de julho e 15 de agosto será possível baixar Relicta, um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa no qual a física Dr. Patel utiliza o magnetismo e gravidade para desvendar um mistério nas crateras lunares.

Jogos grátis do Xbox Series X/S e Xbox One em julho incluem Beasts of Maravilla Island, Relicta e mais — Foto: Reprodução/Xbox Wire

A partir do dia 1º de julho até o dia 15, usuários terão acesso a Thrillville: Off the Rails, sequência do simulador de parques Thrillville que permite montar montanhas-russas ainda mais insanas com a capacidade de saírem dos trilhos. Por fim, entre o dia 16 de julho até o final do mês estará disponível Torchlight, um RPG de ação semelhante a Diablo, no qual um herói enfrenta sozinho hordas de monstros por masmorras geradas aleatoriamente enquanto sobe de nível e obtém novos equipamentos mais poderosos.