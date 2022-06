Bradesco fora do ar? Aplicativo tem instabilidade, e usuários reclamam

O app do Bradesco parou de funcionar no celular? Veja possíveis soluções no Fórum do TechTudo.

De acordo com o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas feitas no Google, pesquisas por termos como "Erro 900 Bradesco", "Bradesco fora do ar hoje" e "Aplicativo Bradesco fora do ar" tiveram aumento súbito na última hora. Nas próximas linhas, confira as principais reclamações de usuários sobre o app do Bradesco nesta segunda-feira.