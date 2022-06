Brasileira de 21 anos ganha destaque em concurso da Apple

A designer brasileira Flora Nolasco, de 21 anos, embarcou na última semana do Rio de Janeiro para Cupertino, nos Estados Unidos. A estudante virou destaque num desafio de programação promovido pela Apple durante a conferência WWDC . Como parte do reconhecimento, ela participou de um encontro com Tim Cook, CEO da companhia.

Flora criou um aplicativo para iPad, o tablet da Apple, que ensina a linguagem de sinais. “Não sabia nada de programação algumas semanas antes do evento”, conta a estudante da PUC-Rio. “Hoje percebo que ainda tenho muito a aprender. Foi muito desafiador, mas possível”, completa.

O destaque dela faz parte de uma iniciativa de aproximação da maior empresa de tecnologia do planeta com a comunidade acadêmica. Existem 17 projetos do tipo Apple Developer Academy pelo mundo, dentre os quais está o da capital fluminense. Os estudantes são estimulados a se debruçar sobre novas ferramentas tecnológicas. Eles contam com mentoria de especialistas.

No caso de Flora, a ideia do aplicativo surgiu após a reflexão de que “conectar pessoas é uma das coisas mais fascinantes desta profissão”, em referência ao caminho do design. O software foi desenvolvido em três semanas dentro da linguagem Swift, própria da Apple para quem está começando.

A estudante de 21 anos explica que o software, com forte apelo visual, por ora só ensina a dizer “oi” nas linguagens de sinais usadas no Brasil e nos Estados Unidos. Ele permitiria quebrar a barreira da comunicação que muitas vezes se impõe entre surdos e falantes. Flora pretende incluir mais vocabulário no software, que atualmente não está disponível para download.

A designer explica que as ilustrações foram feitas no programa Adobe Illustrator e depois repassadas para o ambiente do tablet. O esquema de cores também segue preceitos de acessibilidade, ao permitir que pessoas com Daltonismo consigam acompanhar as explicações.