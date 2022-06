C6 Bank fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app do banco

O C6 Bank está fora do ar nesta quarta-feira (1). Segundo publicações no Twitter, o aplicativo do banco digital apresenta instabilidade e, ao tentarem acessar o serviço, os clientes encontram a mensagem "Estamos trabalhando em melhorias. Olá! Neste momento, o app passa por atualizações para melhorar sua experiência. Pedimos desculpas pela indisponibilidade. Logo mais, você poderá acessar o app normalmente. Aguarde e tente novamente". Na conta oficial do C6 Bank no Twitter, a equipe afirma que está atuando para normalizar as transações.