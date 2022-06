Caixa Tem não abre? Usuários apontam fila de espera virtual para logar

1 de 1 Aplicativo Caixa Tem apresenta instabilidade neste sábado (18); fila de espera ao logar é principal reclamação — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Aplicativo Caixa Tem apresenta instabilidade neste sábado (18); fila de espera ao logar é principal reclamação — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

👉 É seguro acessar Bancos por apps do Android? Saiba no Fórum do TechTudo

De acordo com o Downdetector, site que monitora o status de serviços e links em geral na Internet, o serviço começou a apresentar a instabilidade por volta das 11h30 deste sábado (18). A partir de então, dois picos de reclamações foram registrados: um às 11h45 e outro 12h30. Mais tarde, por volta de 13h20, mais usuários apontaram as falhas do serviço.

Entre os problemas citados estão um erro de localização de conta, assim que o usuário realiza o login. Depois, em nova tentativa, o app abre uma fila de espera virtual, com um boneco que sinaliza se a mesma está "andando" ou não. No TechTudo, também tentamos abrir o app, e o boneco sequer realiza a ação de caminhar, que sinalizaria o andamento da fila.

Além da fila de espera em si, a demora para abrir o serviço é uma reclamação constante dos usuários nas redes sociais. No Twitter, alguns apontam até uma hora para abrir a plataforma, e o erro já apareceu outras vezes, segundo algumas reclamações. Hoje, além da fila, o erro de localização da conta também marcou presença.

Vale ressaltar que ainda não há um posicionamento da Caixa Econômica Federal a respeito da situação. Segundo o Downdetector, o principal problema está no login, com 63% das reclamações registradas, mas outras áreas também foram afetadas, como o Pix, com 34% e operações no Internet Banking, com 4%. O erro com o app afeta tanto celulares Android quanto iPhone (iOS).