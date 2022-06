Call of Duty: Modern Warfare 2 ganha trailer; veja novidades da gameplay

Call of Duty: Modern Warfare 2 recebeu um trailer com as primeiras cenas de gameplay. O jogo, que tem lançamento confirmado para 28 de outubro, já iniciou a pré-venda em formato digital para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, via Battle.net e Steam. O vídeo divulgado pela Activision mostra um pouco do que esperar da história, com o retorno de vários personagens famosos, casos de Capitão Price e o operativo Ghost. O enredo, assim como no título anterior da série, tem foco em um conflito entre EUA e Rússia.