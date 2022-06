CBLOL 2022 2º Split: veja times, calendário de jogos e como assistir

A Riot Games também abriu a venda de ingressos para os interessados em assistir toda a ação da primeira fase presencialmente na Arena CBLOL em São Paulo, mas todos eles já estão esgotados. Novos ingressos para a fase eliminatória serão colocados à venda em outro momento pela empresa. A seguir, confira mais mais informações sobre a segunda etapa da competição.

1 de 3 CBLOL 2022 começa no dia 11 de junho com o duelo entre RED e paiN — Foto: Divulgação/CBLOL CBLOL 2022 começa no dia 11 de junho com o duelo entre RED e paiN — Foto: Divulgação/CBLOL

Como o CBLOL segue utilizando o sistema de franquias, as dez equipes que jogaram as últimas competições permanecem as mesmas. Porém, duas equipes sofreram pequenas mudanças no nome para a segunda etapa. Netshoes Miners passará a ser apenas Miners por conta do conflito de interesses com a KaBuM! Esports. Netshoes e KaBuM são empresas que pertencem ao mesmo grupo Magazine Luiza, o que obrigou essa pequena mudança em um dos times.

A segunda mudança está no Flamengo Esports, que será chamado de Flamengo Los Grandes no 2° Split. No dia 10 de junho, a organização de esportes eletrônicos Los Grandes, famosa pelo Free Fire, adquiriu 100% da Simplicity Brasil, empresa que faz a gestão do Flamengo Esports. Dessa forma, agora a vaga do CBLOL é administrada pela Los Grandes e a equipe será chamada de Flamengo Los Grandes.

2 de 3 RED Canids defenderá seu título na segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Reprodução/Riot Games Brasil RED Canids defenderá seu título na segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Reprodução/Riot Games Brasil

CBLOL 2022 (2° Split) – Escalações Fla Los Grandes FURIA INTZ KaBuM! Liberty LOUD Miners paiN RED Rensga Tay fNb Hidan Parang KiaRi Robo DoRun Wizer Guigo/Boal Trap Geum Go Ranger Yampi Wiz Disamis Croc Hugato Cariok Aegis Minerva Tutsz Envy NOsFerus Hauz Krastyel tinowns Anyyy dyNquedo Grevthar/Avenger Goku Flare Netuno micaO DudsTheBoy Matsukaze Brance Celo Trigo TitaN NinjaKiwi Kuri RedBert Jockster Scuro Cavalo Ceos Sive Damage Jojo Mocha Snowlz (T) Maestro (T) Abaxial (T) Nuddle (T) Kalec (T) Von (T) Politico (T) Dionrray (T) Coelho (T) Nova (T) Riyev (T) OnMeta (T) Aoshi (T) ti0ben (T) Alocs (T) BeellzY (T) Sephis (T) Xero (T) k0ga (T) Khorn (T)

O formato da segunda etapa permanece o mesmo. Na primeira fase, as equipes estarão reunidas em um grupo único. Elas jogarão no formato double round robin, que é basicamente pontos corridos com turno e returno. Cada equipe jogará um total de 18 confrontos, que serão definidos em séries melhores de uma partida (MD1). Ao final dessa fase, as seis melhores equipes avançarão para a fase eliminatória, ou playoffs, enquanto as quatro últimas colocadas estarão eliminadas do torneio.

Os playoffs serão realizados em uma chave de eliminação dupla. O Top 4 da primeira fase estará classificado para as semifinais da chave superior, enquanto a 5° e a 6° colocadas precisarão passar pela primeira rodada da chave inferior. Vale destacar que a líder da primeira fase poderá escolher a 3° ou a 4° colocada para enfrentar na semifinal. Todos os duelos da fase eliminatória serão realizados em séries melhores de cinco partidas (MD5).

3 de 3 Formato dos playoffs do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/LoL Esports Formato dos playoffs do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/LoL Esports

Todas as participantes receberão um prêmio em dinheiro, mas o valor dependerá de sua colocação final. No entanto, o objetivo principal é a vaga no Mundial de LOL 2022. A última representante do Brasil foi a RED Canids Kalunga, que acabou eliminada na segunda fase do Play-in. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação:

CBLOL 2022 (2° Split) – Premiação Colocação Premiação Vaga 1° R$ 100 mil Mundial de LoL 2022 2° R$ 75 mil - 3° R$ 50 mil - 4° R$ 40 mil - 5° R$ 35 mil - 6° R$ 30 mil - 7° R$ 25 mil - 8° R$ 20 mil - 9° R$ 15 mil - 10° R$ 10 mil -

O calendário completo da segunda etapa já foi definido pela Riot Games. Vale ressaltar que as partidas no CBLOL serão as mesmas realizadas na semana seguinte no CBLOL Academy, que reúne as line-ups da base de cada equipe. O torneio conta com o mesmo formato da competição principal na primeira fase, mas leva a chave de eliminação simples na fase eliminatória. Enquanto o CBLOL acontece aos sábados e domingos a partir das 13h, no horário oficial de Brasília, a Academy é realizada nas segundas e terças-feiras a partir das 17h.

Veja como ficou a programação completa, tanto da competição principal como da Academy:

Fase de Grupos

Semana 1

Rodada 1 – 11/06 (CBLOL) e 13/06 (Academy)

paiN Gaming x RED Canids Kalunga

INTZ x Rensga Esports

Liberty x Miners

FURIA x KaBuM! Esports

Flamengo Los Grandes x LOUD

Rodada 2 – 12/06 (CBLOL) e 14/06 (Academy)

FURIA Esports x Liberty

KaBuM! X Flamengo Los Grandes

Rensga Esports x RED Canids Kalunga

Miners x INTZ

LOUD x paiN Gaming

Semana 2

Rodada 3 – 18/06 (CBLOL) e 20/06 (Academy)

LOUD x KaBuM! Esports

INTZ x FURIA Esports

Liberty x Flamengo Los Grandes

RED Canids Kalunga x Miners

paiN Gaming x Rensga Esports

Rodada 4 – 19/06 (CBLOL) e 21/06 (Academy)

LOUD x Liberty

KaBuM! Esports x paiN Gaming

Flamengo Los Grandes x INTZ

FURIA Esports x RED Canids Kalunga

Miners x Rensga Esports

Semana 3

Rodada 5 – 25/06 (CBLOL) e 27/06 (Academy)

INTZ x LOUD

paiN Gaming x Miners

RED Canids Kalunga x Flamengo Los Grandes

Liberty x KaBuM! Esports

Rensga Esports x FURIA Esports

Rodada 6 – 26/06 (CBLOL) e 28/06 (Academy)

Liberty x paiN Gaming

LOUD x RED Canids Kalunga

FURIA Esports x Miners

Flamengo Los Grandes x Rensga Esports

KaBuM! Esports X INTZ

Semana 4

Rodada 7 – 02/07 (CBLOL) e 04/07 (Academy)

Miners x Flamengo Los Grandes

Rensga Esports x LOUD

RED Canids Kalunga x KaBuM! Esports

paiN Gaming x FURIA Esports

INTZ x Liberty

Rodada 8 – 03/07 (CBLOL) e 05/07 (Academy)

KaBuM! Esports x Rensga Esports

Liberty x RED Canids Kalunga

INTZ x paiN Gaming

LOUD x Miners

Flamengo Los Grandes x FURIA Esports

Semana 5

Rodada 9 – 09/07 (CBLOL) e 11/07 (Academy)

RED Canids Kalunga x INTZ

FURIA Esports x LOUD

Rensga Esports x Liberty

paiN Gaming x Flamengo Los Grandes

Miners x KaBuM! Esports

Rodada 10 – 10/07 (CBLOL) e 12/07 (Academy)

LOUD x Flamengo Los Grandes

Miners x Liberty

KaBuM! Esports x FURIA Esports

Rensga Esports x INTZ

RED Canids Kalunga x paiN Gaming

Semana 6

Rodada 11 – 16/07 (CBLOL) e 18/07 (Academy)

RED Canids Kalunga x Rensga Esports

paiN Gaming x LOUD

Flamengo Los Grandes x KaBuM! Esports

Liberty x FURIA Esports

INTZ x Miners

Rodada 12 – 17/07 (CBLOL) e 19/07 (Academy)

Rensga Esports x paiN Gaming

Miners x RED Canids Kalunga

FURIA Esports x INTZ

KaBuM! Esports x LOUD

Flamengo Los Grandes x Liberty

Semana 7

Rodada 13 – 23/07 (CBLOL) e 25/07 (Academy)

RED Canids Kalunga x FURIA Esports

paiN Gaming x KaBuM! Esports

Rensga Esportsx Miners

INTZ x Flamengo Los Grandes

Liberty x LOUD

Rodada 14 – 24/07 (CBLOL) e 26/07 (Academy)

Miners x paiN Gaming

FURIA Esports x Rensga Esports

LOUD x INTZ

KaBuM! Esports x Liberty

Flamengo Los Grandes x RED Canids Kalunga

Semana 8

Rodada 15 – 30/07 (CBLOL) e 01/08 (Academy)

INTZ x KaBuM! Esports

Rensga Esports x Flamengo Los Grandes

paiN Gaming x Liberty

RED Canids Kalunga x LOUD

Miners x FURIA Esports

Rodada 16 – 31/07 (CBLOL) e 02/08 (Academy)

Liberty x INTZ

Flamengo Los Grandes x Miners

LOUD x Rensga Esports

FURIA Esports x paiN Gaming

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga

Semana 9

Rodada 17 – 06/08 (CBLOL) e 08/08 (Academy)

FURIA Esports x Flamengo Los Grandes

RED Canids Kalunga x Liberty

Rensga Esports x KaBuM! Esports

Miners x LOUD

paiN Gaming x INTZ

Rodada 18 – 07/08 (CBLOL) e 09/08 (Academy)

KaBuM! Esports x Miners

Flamengo Los Grandes x paiN Gaming

INTZ x RED Canids Kalunga

Liberty x Rensga Esports

LOUD x FURIA Esports

Fase Eliminatória (CBLOL)

Sexta-feira, 12 de agosto: Chave Inferior - Rodada 1

5º Colocado x 6º Colocado

Sábado, 13 de agosto: Chave Superior - Semifinal 1

1º Colocado x 3/4º Colocado

Domingo, 14 de agosto: Chave Superior - Semifinal 2

2º Colocado x 3/4º Colocado

Sábado, 20 de agosto: Chave Inferior - Rodada 2

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 1

Domingo, 21 de agosto: Chave Superior - Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Sábado, 27 de agosto: Chave Inferior - Rodada 3

Perdedor Semifinal 1/2 x Vencedor Chave Inferior Rodada 2

Domingo, 28 de agosto: Chave Inferior - Final

Perdedor Final Superior x Vencedor Chave Inferior Rodada 3

Sábado, 3 de setembro: Grande Final

Vencedor Final Superior x Vencedor Final Inferior

Fase Eliminatória (CBLOL Academy)

Segunda-feira, 15 de agosto: Quarta de Final 1

4° Colocado x 5° Colocado

Terça-feira, 16 de agosto: Quarta de Final 2

3° Colocado x 6° Colocado

Segunda-feira, 22 de agosto: Semifinal 1

1° Colocado x Vencedor Quarta de Final 1

Terça-feira, 23 de agosto: Semifinal 2

2° Colocado x Vencedor Quarta de Final 2

Sábado, 10 de setembro: Grande Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2