CBLOL 2022: FURIA e RED voltam a dividir a liderança; Liberty se recupera

FURIA Esports e RED Canids Kalunga estão novamente empatadas na liderança da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Enquanto a RED conquistou duas vitórias na Semana 3 - uma contra o Flamengo Los Grandes e outra sobre a LOUD - , a FURIA foi surpreendida pela Rensga Esports no sábado (25) e precisou correr atrás do prejuízo contra a Miners neste domingo (26), para não deixar a Matilha se isolar na ponta. Com os resultados, as equipes têm a mesma campanha, com cinco vitórias em seis jogos disputados.

A Semana 3 também contou com a Liberty desencantando na segunda etapa, e a KaBuM! Esports superando a INTZ no último jogo da rodada deste domingo (26) e ficando empatada no meio da tabela com outras três equipes. Confira a seguir a tabela de classificação atualizada e mais detalhes sobre a terceira semana. Vale lembrar que a competição retorna no próximo sábado (2) para sua Semana 4, com transmissão nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no Youtube.

Primeira vitória e primeira derrota

No último duelo de sábado (25), a FURIA Esports enfrentou a Rensga Esports, que tinha quatro derrotas em quatro jogos disputados. FURIA era a equipe do momento, principalmente após a vitória convincente sobre a RED Canids Kalunga na segunda semana. A situação era ainda mais favorável para a equipe, pois Filipe "Ranger" Brombilla pôde retornar ao seu posto de titular. No outro lado, Rensga tentava retornar à atuação que teve na reta final da fase de pontos do 1° Split. Porém, tudo indicava que sua quinta derrota seguida estava por vir.

Então, a Rensga surpreendeu, ditando o ritmo da partida de ponta a ponta. Kim "Mocha" Tae-gyeom (Thresh) teve uma apresentação praticamente perfeita e deixou o caminho livre para seu parceiro de rota Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro (Jinx) crescer sem dificuldades e adquirir rapidamente o dano necessário para limpar o time da FURIA. Os Cowboys ainda ficaram com todos os dragões do jogo e fecharam a conta com a realização do Barão, o objetivo que culminou em sua primeira vitória e na primeira derrota de sua adversária.

Buscando a recuperação

A Liberty era uma das equipes que também não havia se encontrado nesta segunda etapa de CBLOL 2022. Foram três derrotas e apenas uma vitória durante as duas primeiras semanas, além de uma série de dúvidas sobre o desempenho da equipe, que chegou nos playoffs da primeira etapa. Porém, no sábado (25), a Liberty finalmente mostrou o nível de jogo que se esperava de sua lineup. No duelo contra a KaBuM! Esports, a qualidade da execução nas lutas entre equipes, o controle de objetivos e a bela atuação de Marcos "Krastyel" Ferraz (Ahri) fizeram a diferença para apagar um começo ruim e trazer uma vitória convincente na rodada.

Neste domingo (26), houve outro jogo muito difícil contra a paiN Gaming - mas que, diferentemente do confronto contra a KaBuM, começou muito mais favorável para a Liberty. Thiago "Kiari" Luiz (Aatrox) e Pedro "Disamis" Gonçalves (Viego) conquistaram uma boa vantagem em suas rotas logo nos primeiros minutos, e colocaram pressão para cima dos tradicionais. No entanto, o destaque da equipe foi Pedro "Matsukaze" Gama (Zeri), que impôs um estilo de jogo muito agressivo para segurar os bons momentos da paiN, garantindo mais tranquilidade para a Liberty buscar sua segunda vitória seguida melhorar na classificação.

Dividindo a liderança novamente

A batalha pela liderança segue sendo protagonizada por FURIA Esports e RED Canids Kalunga. Vale destacar que as equipes já se enfrentaram na Semana 2, e a FURIA se saiu melhor no duelo. Porém, o resultado negativo da FURIA no jogo contra a Rensga Esports no sábado (26) deu o espaço para a RED empatar novamente na pontuação. Em seus dois jogos na Semana 3, a Matilha venceu e voltou a convencer sua torcida. Foi um jogo muito controlado contra o Flamengo Los Grandes, e outro um pouco mais equilibrado contra a LOUD, para encerrar a semana com cinco vitórias na etapa.

Para seguir na batalha pela liderança, a FURIA precisava da recuperação contra a Miners. Apesar da dificuldade dos primeiros minutos - muito por conta dos ganks de Hugo "Hugato" Dias (Wukong), a FURIA - , conseguiu ser superior em todas as rotas. Na inferior, Lucas "Netuno" Flores (Lucian) cresceu muito ao lado de Ygor "RedBert" Freitas (Nami) e deu tranquilidade para sua equipe chegar à vitória e empatar com a RED na tabela de classificação.

Resultados da Semana 3

Sábado (25/06)

INTZ 0 x 1 LOUD

paiN Gaming 1 x 0 Miners

RED Canids Kalunga 1 x 0 Flamengo Los Grandes

Liberty 1 x 0 KaBuM! Esports

Rensga Esports 1 x 0 FURIA Esports

Domingo (26/06)

Liberty 1 x 0 paiN Gaming

LOUD 0 x 1 RED Canids Kalunga

FURIA Esports 1 x 0 Miners

Flamengo Los Grandes 1 x 0 Rensga Esports

KaBuM! Esports 0 x 1 INTZ

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 5–1 2° RED Canids Kalunga 5–1 3° paiN Gaming 4–2 4° LOUD 3–3 5° Liberty 3–3 6° Flamengo Los Grandes 3–3 7° KaBuM! Esports 3–3 8° Miners 2–4 9° INTZ 1–5 10° Rensga Esports 1–5

Próximos jogos (Semana 4)

Sábado (02/07)

Miners x Flamengo Los Grandes (13h)

Rensga Esports x LOUD (14h)

RED Canids Kalunga x KaBuM! Esports (15h)

paiN Gaming x FURIA Esports (16h)

INTZ x Liberty (17h)

Domingo (03/07)

KaBuM! Esports x Rensga Esports (13h)

Liberty x RED Canids Kalunga (14h)

INTZ x paiN Gaming (15h)

LOUD x Miners (16h)

Flamengo Los Grandes x FURIA Esports (17h)

