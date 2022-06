CBLOL 2022: FURIA supera RED e assume liderança; Miners vence Rensga

A FURIA Esports é a líder isolada da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A liderança na tabela de classificação foi confirmada após vitória convincente sobre a RED Canids Kalunga , que estava invicta até então, mas não conseguiu evitar a primeira derrota no confronto direto. Em contrapartida, a Rensga Esports continua numa má fase. Os Cowboys foram derrotados pela Miners no último jogo da semana e se isolaram na lanterna com quatro derrotas em quatro jogos disputados.

A segunda etapa retorna no sábado (25) e no domingo (26) para mais uma semana de jogos.

Reencontro de DudsTheBoy com a LOUD

Um dos principais destaques da rodada de sábado (18) foi o duelo entre KaBuM! Esports e LOUD. O motivo é a presença de Igor "DudsTheBoy" Lima no lineup dos Ninjas. O Atirador esteve presente nos primeiros passos da LOUD no cenário competitivo de League of Legends e atuou pela equipe nas duas etapas do CBLOL 2021 e na primeira etapa do CBLOL 2022. Para a segunda etapa deste ano, DudsTheBoy deixou a organização e assumiu a vaga deixada por David "Disave" Chaves na rota inferior da KaBuM. Seu encontro com a LOUD ocorreu logo na segunda semana e se deu em um jogo de muitas reviravoltas.

O duelo entre Duds e seus ex-companheiros chamou a atenção principalmente quando seu primeiro abate se deu logo contra seu antigo suporte Denilson "Ceos" Oliveira. No entanto, o ponto alto nesse confronto – que acabou ofuscando a rivalidade – foi uma característica em específico: a comunicação. Ficou claro que esse quesito foi de grande importância para a KaBuM! adquirir seu espaço no mapa e conquistar a vitória após um jogo muito equilibrado.

Com o resultado positivo, Duds chegou a provocar a LOUD, mas fez questão de lembrar em entrevista que respeita todos os seus antigos companheiros.

A única invicta

O duelo deste domingo (19) entre FURIA Esports e RED Canids Kalunga reuniu as duas últimas equipes ainda invictas no 2° Split do CBLOL 2022. Por conta disso, a vitória definiria a equipe que dormiria na liderança até a próxima semana da competição.

A FURIA teve um começo avassalador graças aos excelentes ganks de Gabriel "Goot" Goot (Volibear), caçador que segue atuando na vaga do titular Filipe "Ranger" Brombilla. Apesar dos esforços do atirador Alexandre "TitaN" Lima (Kalista), a RED não teve forças para responder à altura no early game e viu sua adversária dominar o confronto.

Francisco Natan "fNb" Braz (Sejuani) também fez um belo trabalho na fase de rotas e depois dominando sem dificuldades os duelos nas sides. Sua atuação abriu ainda mais espaço para a FURIA controlar o mapa e conquistar o primeiro Barão do jogo.

A RED ainda conseguiu segurar o ímpeto de seus oponentes após uma boa luta na rota do meio, mas não foi o bastante. A FURIA também contou com o brilho de Lucas "Netuno" Flores (Zeri) para se garantir nas lutas seguintes, chegar à vitória e seguir como a última invicta da segunda etapa.

Sem vitórias

A Rensga Esports encarou a Miners na última partida deste domingo (19) como a única equipe sem vitórias até então no 2° Split. Para tentar emplacar a primeira vitória, os Cowboys levaram uma composição com muito controle de grupo, destacando-se pelo Swain para Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro. A equipe tentou dar o primeiro passo e iniciar o jogo com a vantagem, mas quando tentou surpreender a Miners pela rota superior, falhas de comunicação e de execução custaram caro. Com isso, Shin "Trap" Seung-min (Jax) e Gustavo "Minerva" Queiroz (Xin Zhao) foram abatidos.

Com uma composição voltada para o late game, a Miners seguiu com uma postura defensiva, apenas adquirindo recursos e se arriscando pouco. Sua capacidade de contra-atacar voltou a ser mostrada nesse período após uma tentativa de dive da Rensga na rota inferior, que foi respondida prontamente e rendeu um triple kill para Ruan "Anyyy" Silva (Orianna).

Com tantos recursos em mãos, a Miners administrou sua vantagem e superou sem dificuldades a Rensga, que segue sendo a única equipe da competição sem vitórias.

Resultados da Semana 2

Sábado (18/06)

LOUD 0 x 1 KaBuM! Esports

INTZ 0 x 1 FURIA Esports

Liberty 0 x 1 Flamengo Los Grandes

RED Canids Kalunga 1 x 0 Miners

paiN Gaming 1 x 0 Rensga Esports

Domingo (19/06)

LOUD 1 x 0 Liberty

KaBuM! Esports 0 x 1 paiN Gaming

Flamengo Los Grandes 1 x 0 INTZ

FURIA Esports 1 x 0 RED Canids Kalunga

Miners 1 x 0 Rensga Esports

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 4–0 2° paiN Gaming 3–1 3° RED Canids Kalunga 3–1 4° Flamengo Los Grandes 2–2 5° LOUD 2–2 6° KaBuM! Esports 2–2 7° Miners 2–2 8° INTZ 1–3 9° Liberty 1–3 10° Rensga Esports 0–4

Próximos jogos (Semana 3)

Sábado (25/06)

INTZ x LOUD (13h)

paiN Gaming x Miners (14h)

RED Canids Kalunga x Flamengo Los Grandes (15h)

Liberty x KaBuM! Esports (16h)

Rensga Esports x FURIA Esports (17h)

Domingo (26/06)

Liberty x paiN Gaming (13h)

LOUD x RED Canids Kalunga (14h)

FURIA Esports x Miners (15h)

Flamengo Los Grandes x Rensga Esports (16h)

KaBuM! Esports x INTZ (17h)