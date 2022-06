CBLOL 2022: RED e FURIA dividem a liderança da segunda etapa

A primeira semana do 2° Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022 se encerrou neste domingo (12). FURIA Esports e RED Canids Kalunga deram um excelente primeiro passo na competição, encerraram a semana de forma invicta e dividem a liderança com duas vitórias cada. Em contrapartida, Rensga Esports e Flamengo Los Grandes ainda não conseguiram encaixar na nova etapa da competição, foram derrotados nas duas rodadas da primeira semana e seguem de mãos dadas na lanterna da tabela de classificação.

O CBLOL 2022 retorna no próximo sábado (18) com sua segunda semana. Lembrando que a transmissão é realizada nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A seguir, veja alguns dos destaques da primeira semana do 2° Split e a tabela completa de classificação do torneio.

1 de 4 RED e FURIA são as líderes da segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL RED e FURIA são as líderes da segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

Reedição da final

O primeiro jogo da segunda etapa foi entre RED Canids Kalunga e paiN Gaming, campeã e vice-campeã respectivamente do 1° Split. Além de ser um novo começo para o CBLOL 2022 e que mostraria a todos o que aguardar com o novo metagame do League of Legends, o confronto também chamava a atenção pela oportunidade da paiN de ter sua vingança após perder o título da primeira etapa e para assistir a uma provável evolução da RED depois de participar do Mid-Season Invitational (MSI) 2022 e realizar o bootcamp na Coreia do Sul.

A resposta, no entanto, pareceu ter chegado já no draft de ambas as equipes. Valorizando o pick de Kalista e utilizando da estratégia com Galio e Nocturne, a paiN não conseguiu emplacar sua estratégia da forma como gostaria. A RED contou com o resistente Trundle de Gabriel Vinicius "Aegis" Saes, a forte escolha de Taliya por parte de Daniel "Grevthar" Xavier, e a excelente atuação de Guilherme "Guigo" Ruiz com seu Aatrox para conquistar a vitória sem grandes sustos e dar uma ótima primeira impressão para sua torcida.

2 de 4 RED passou pela paiN sem grandes dificuldades na reedição da final da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL RED passou pela paiN sem grandes dificuldades na reedição da final da primeira etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

Do Free Fire ao League of Legends

A LOUD está presente no CBLOL desde o começo do sistema de franquias. Apesar de ter criado um pouco de rivalidade com algumas equipes até então, nenhuma pôde ser considerada no mesmo nível que o clássico contra a organização Los Grandes. Ambos os times são rivais há muito tempo, com destaque para o cenário competitivo de Free Fire, e costumam trocar farpas em redes sociais quando seus jogadores se encontram nos torneios de esportes eletrônicos. Agora, graças à compra da Los Grandes das operações no CBLOL da Simplicity Brasil, empresa que geria o Flamengo Esports, essa rivalidade chegou ao League of Legends.

O primeiro clássico entre as rivais aconteceu no último jogo de sábado (11). O jogo era tido como bastante complicado para a equipe que agora se chama Flamengo Los Grandes, que realizou grandes mudanças em sua lineup no intervalo das etapas. A LOUD, que se destacou pela contratação do caçador sul-coreano Park "Croc" Jong-hoon, confirmou o favoritismo, deu suas boas-vindas para a Los Grandes ao CBLOL em um jogo bastante controlado e estreou com vitória na etapa.

3 de 4 LOUD levou a melhor sobre a Los Grandes no primeiro clássico entre as rivais no CBLOL — Foto: Divulgação/CBLOL LOUD levou a melhor sobre a Los Grandes no primeiro clássico entre as rivais no CBLOL — Foto: Divulgação/CBLOL

Invictos desfalcados

As duas únicas equipes invictas curiosamente foram as únicas que contaram com algum desfalque na primeira semana. FURIA Esports jogou seus dois jogos sem o caçador Filipe "Ranger" Brombilla, que foi diagnosticado com Covid-19 e precisou dar lugar a Gabriel "Goot" Goot, caçador da FURIA Academy. O estreante não sentiu o peso da estreia no CBLOL e fez uma boa apresentação nos jogos contra a KaBuM! Esports e a Liberty para deixar sua equipe invicta na primeira semana.

A FURIA só não ficou isolada na liderança porque a atual campeã RED Canids Kalunga também encerrou a semana sem derrotas. Embora tenha jogado contra a paiN Gaming com a equipe completa, a RED não pôde contar com Gabriel "JoJo" Dzelme, que também testou positivo para Covid-19 neste domingo (12). Dessa forma, o suporte da RED Academy Luís Gustavo "Telas" Lima o substituiu no jogo contra a Rensga Esports e, assim como Goot, ajudou sua equipe a chegar à vitória.

4 de 4 Com Goot substituindo o titular Ranger, FURIA garantiu duas vitórias e lidera ao lado da RED — Foto: Divulgação/CBLOL Com Goot substituindo o titular Ranger, FURIA garantiu duas vitórias e lidera ao lado da RED — Foto: Divulgação/CBLOL

Resultados da Semana 1

Sábado (11/06)

paiN Gaming 0 x 1 RED Canids Kalunga

INTZ 1 x 0 Rensga Esports

1 x 0 Rensga Esports Liberty 1 x 0 Miners

1 x 0 Miners FURIA Esports 1 x 0 KaBuM! Esports

1 x 0 KaBuM! Esports Flamengo Los Grandes 0 x 1 LOUD

Domingo (12/06)

FURIA Esports 1 x 0 Liberty

1 x 0 Liberty KaBuM! Esports 1 x 0 Flamengo Los Grandes

1 x 0 Flamengo Los Grandes Miners 1 x 0 INTZ

1 x 0 INTZ LOUD 0 x 1 paiN Gaming

Rensga Esports 0 x 1 RED Canids Kalunga

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 2–0 2° RED Canids Kalunga 2–0 3° Miners 1–1 4° LOUD 1–1 5° INTZ 1–1 6° paiN Gaming 1–1 7° KaBuM! Esports 1–1 8° Liberty 1–1 9° Rensga Esports 0–2 10° Flamengo Los Grandes 0–2

Próximos jogos (Semana 2)

Sábado (18/06)

LOUD x KaBuM! Esports (13h)

INTZ x FURIA Esports (14h)

Liberty x Flamengo Los Grandes (15h)

RED Canids Kalunga x Miners (16h)

paiN Gaming x Rensga Esports (17h)

Domingo (19/06)

LOUD x Liberty (13h)

KaBuM! Esports x paiN Gaming (14h)

Flamengo Los Grandes x INTZ (15h)

FURIA Esports x RED Canids Kalunga (16h)

Miners x Rensga Esports (17h)