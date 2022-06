Celulares vão ‘matar’ câmeras profissionais em dois anos, diz Sony

As câmeras de celular têm evoluído rapidamente e poderão substituir os equipamentos profissionais dentro de pouco tempo. De acordo com o presidente e CEO da Sony Semiconductor Solutions, Terushi Shimizu, os smartphones irão acabar com as máquinas com lentes intercambiáveis (ILC) até 2024. Tais dispositivos incluem as mirrorless e as DSLR mais antigas. Segundo o site TechRadar, o executivo teria feito tal afirmação num documento oficial obtido pela imprensa japonesa.