Claro fora do ar: clientes reclamam na web de internet sem sinal

A Claro está fora do ar no início da tarde desta segunda (27), segundo relatos de clientes nas redes sociais. A pane parece ter se iniciado por volta de 13h30. Até o presente momento não é possível saber a abrangência do problema, mas as postagens no Twitter confirmam que diversas cidades do estado de São Paulo estão sem sinal de telefonia. Consumidores não conseguem acessar a internet móvel nem fazer ligações, ainda de acordo com as queixas na internet.