Como bloquear sites e conteúdos impróprios para crianças no notebook

Para você, que está pesquisando para comprar ou já comprou um notebook gamer para seus filhos, ou que está compartilhando seu computador, uma preocupação óbvia é impedir que eles/elas tenham acesso a conteúdos impróprios, incluindo violência, consumo de drogas e pornografia. E existem várias maneiras de fazer isso, além de conversar com as crianças e pré-adolescentes. O Shoptime ajuda.

Utilize o controle parental do Windows

O controle parental do Windows conta com várias funções, como impedir que as crianças acessem certos sites ou apps impróprios para menores. Para ativá-lo, é preciso criar uma conta especial, que é gerenciada pelo administrador do notebook ou desktop.

Para criar uma conta infantil, acesse as Configurações e no menu Contas, crie um novo perfil, usando um e-mail da criança e a sua conta ou número de telefone, para garantir a recuperação no futuro.

Após criar a conta infantil, vá em Gerenciar Configurações de Família Online. Nesse passo, é possível habilitar um relatório de atividades dessa nova conta, listando sites, apps e jogos que a criança acessou. É preciso apenas ativar a chave Sistema de relatório de atividades.

Em seguida, role a página e clique em Ativar Restrições para bloquear sites, pesquisas, apps e jogos inapropriados. É só ativar o bloqueio de cada tipo de conteúdo, informando a idade do seu filho ou filha, para que o próprio Windows oculte conteúdos e sites segundo a classificação indicativa.

No mesmo menu, é possível ainda definir o tempo de uso do notebook. Acesse a opção Tempo de Tela e clique no ícone para ativar o controle de horário de uso do Windows.

Utilize o navegador para gerenciar os sites permitidos e proibidos

Alguns navegadores facilitam o controle parental dos acessos, como o Edge. O navegador da Microsoft possui o Modo Crianças, com recursos amigáveis e limites de segurança do Bing Safesearch.

O Modo Kids pode ser ativado no menu de perfis do Edge, no canto superior direito da interface, junto do usuário principal e da navegação como convidado.

Ao clicar no modo para crianças, é só escolher uma das faixas de idade para ativar a navegação. O recurso também bloqueia atalhos do Windows para assegurar que a criança ou pré-adolescente não consiga burlar as restrições.

Já no Google Chrome, o processo é menos prático. É preciso criar uma conta para a criança, fornecendo informações pessoais e data de nascimento, além do consentimento dos pais ou responsáveis.

Em seguida, você tem que baixar o app Family Link no celular onde possui a sua conta Google. Pelo aplicativo, vai ser possível permitir ou bloquear sites com conteúdos impróprios e explícitos automaticamente ou os sites que você escolher na conta da criança ou pré-adolescente.

Depois, na hora de acessar a Internet, o filho ou filha abre o navegador e utiliza seu perfil no Chrome. Com ele, a navegação será limitada e deve impedir o acesso a sites com conteúdos adultos.

No Safari e em um Macbook, é preciso criar um ID Apple para a criança, para que ela consiga usar o Compartilhamento Familiar, o app Mensagens, a App Store e outros serviços. Automaticamente, a navegação da criança ou pré-adolescente no Safari será feita com recursos de segurança, barrando conteúdos impróprios.

Em um computador Mac, selecione o menu Apple > Preferências do Sistema. Clique em Compartilhamento Familiar, em Adicionar e depois Criar uma conta de criança (ou Create Child Account). Em seguida, é só seguir as instruções da tela.

Se seu filho ou filha já possuir uma conta no Game Center de um dispositivo da Apple, como iPhone ou iPad, basta usar o mesmo apelido e adicioná-la ao grupo do Compartilhamento Familiar.

Não é qualquer computador que consegue rodar os games mais recentes e os jogos mais disputados pela galera, como Forza Horizon 5, Fortnite ou Valorant. Antes de escolher um novo notebook gamer, é importante prestar atenção nas configurações para investir em uma máquina com potência suficiente.

