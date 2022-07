Como usar o smartphone como controle virtual da TV

Entre as vantagens das Smart TVs mais modernas está a integração com outros dispositivos e assistentes virtuais que você utiliza para deixar sua casa mais inteligente. E os smartphones saem na frente, quando falamos da conectividade. Uma das coisas mais práticas é usar o seu celular como controle remoto virtual da televisão para complementar as funções. O Shoptime ensina como fazer isso a seguir.

De forma geral, a maioria das Smart TVs lançadas nos últimos anos pode funcionar como um controle central para a sua casa inteligente, integrada com os apps dos dispositivos conectados, que também ficam instalados no seu celular. A TV só precisa estar ligada.

Além disso, diversas Smart TVs possuem compatibilidade ou já saem de fábrica com total integração com os assistentes virtuais, como o Google Assistente. Com isso, é possível controlar os dispositivos smart, como iluminação, interruptores, tomadas e eletrodomésticos, pelo controle remoto e pela tela da sua TV, ou ainda dar comandos de voz, normalmente pelo controle.

Ao mesmo tempo, com um smartphone ou um tablet conectado à mesma rede Wi-Fi que a televisão, o dispositivo móvel pode ser pareado com o equipamento e funcionar como um controle virtual ampliado. E quebra um galho naquele dia em que acaba a pilha do controle remoto.

Isso permite não apenas dar os comandos básicos, como ligar, desligar e aumentar o volume, como também digitar o nome de um filme ou buscar um vídeo específico no YouTube, por exemplo.

Celular pareado com a TV

A maioria das marcas de TVs conectadas possuem aplicativos próprios para facilitar a integração com um celular ou tablet. O manual de instruções da sua Smart TV deve trazer o endereço ou até um QR-Code para baixar o app oficial.

De forma geral, a Samsung utiliza o SmartThings, a LG usa o LG ThinQ, a Philco utiliza o Philco SmartLife, a TCL usa o TCL Home e as TVs Android são totalmente integradas com o Google Home.

Além desses, existem muitos outros apps com a mesma proposta, porém, com anúncios ou serviços pagos. Opções com boas avaliações são o Sure Cont Remoto Universal, Controle Remoto da TV Universal, Controle Remoto TV+, Easy Universal TV Remote, entre outros. Mas antes de fazer download, leia os comentários para ter certeza de que está baixando um app real.

Como utilizar o SmartThings em Smart TVs Samsung

Baixe o app SmartThings no seu celular, crie uma conta ou faça login.

Com a TV e o celular conectados na mesma rede Wi-Fi, clique em Aparelhos, Adicionar e Procurar aparelhos próximos.

Ao escolher a sua TV, é só inserir o código PIN que vai aparecer na tela.

O SmartThings oferece muitos comandos como ligar e desligar a TV, ajustar o volume, mudar os canais, acessar o menu de aplicativos e serviços de streaming e muito mais.

Como usar o LG ThinQ na sua Smart TV LG

Baixe o app LG ThinQ no seu celular, crie uma conta ou faça login.

Tenha a TV e o celular conectados no mesmo Wi-Fi. Na tela principal do app, clique em Adicionar um dispositivo, Selecionar e aguarde a TV ser encontrada.

Para finalizar a integração, digite o código PIN que aparece na tela.

Pelo LG ThinQ, você tem basicamente todos os comandos do controle remoto e ainda recursos para movimentar o ponteiro na tela e teclado.

Como usar o celular como controle de uma Android TV

Smart TVs de diversas marcas usam o sistema Android TV, que é integrado com o app Google Home. Baixe o app e faça o login com sua conta Google.

Abra o aplicativo e clique em +, Configurar dispositivo e Novo Dispositivo.

Escolha a sua casa e toque no modelo da sua TV, que deve estar conectada no mesmo Wi-Fi. Para finalizar, confira se o código que aparece na TV é o mesmo que está na tela do celular.

Para usar o controle virtual, toque em Abrir controle remoto. O Google Home também oferece controle praticamente completo das funções da TV e boa integração com o smartphone.

Como exibir conteúdos do celular na Smart TV

As TVs mais modernas possuem opções variadas para espelhar o conteúdo de smartphones ou tablets na tela grande, incluindo o Google Chromecast embutido, que funciona com celulares Android, ou Apple AirPlay 2, que é integrado com iPhones e iPads.

Isso pode ser útil para mostrar vídeos caseiros, fazer apresentações ou para assistir a programas, eventos e filmes em aplicativos e serviços de streaming que não possuem aplicativo para sua TV.

Com o celular e a Smart TV conectados no mesmo Wi-Fi, é só dar play no conteúdo no seu smartphone, clicar na tela e, depois no ícone do Apple AirPlay 2 (um retângulo com um triângulo na parte de baixo) ou do Chromecast (um retângulo com três sinais de ondas no canto esquerdo). A TV deve mostrar uma tela do serviço e, em seguida, exibir o conteúdo.

Já televisores Samsung vêm com a tecnologia Tap View, que permite exibir a tela de um celular da marca em uma Smart TV com apenas um toque.

Como saber se a sua Smart TV, ou o aparelho que você quer comprar, tem os aplicativos e serviços de streaming que deseja e costuma assistir? Leia mais aqui.