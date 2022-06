Conheça a atiradora Nilah, nova campeã de League of Legends (LOL)

Nilah é a próxima campeã de League of Legends (LOL), que será lançada em 14 de julho. Com o nome de "A Alegria Irrestrita", a nova atiradora teve os detalhes sobre suas características de história e gameplay divulgados nesta quarta-feira (22). Originalmente, a Riot Games anunciou Nilah em 17 de junho, com um trailer revelando suas habilidades sem dar maiores detalhes. O novo reforço para rota inferior de Summoner's Rift já está disponível no PBE, o servidor de testes do LOL, e chega ao jogo junto à skin Nilah Guardiã Estelar. A seguir, saiba mais sobre a nova personagem.

1 de 1 Nilah é dublada por Mariana Torres, voz de personagens icônicos como Supergirl, Ravena e Feiticeira Escarlate — Foto: Divulgação/Riot Games Nilah é dublada por Mariana Torres, voz de personagens icônicos como Supergirl, Ravena e Feiticeira Escarlate — Foto: Divulgação/Riot Games

Guerreira de uma terra distante, Nilah aparece no trailer se aventurando pelas Águas de Sentina, região de campeões como Miss Fortune e Twisted Fate. A jovem está buscando os maiores e mais letais oponentes para desafiá-los e, como ela mesma diz, "tornar-se eterna nas canções".

Para atingir seu objetivo, Nilah carrega o poder conquistado ao confrontar o demônio da alegria, há muito tempo aprisionado. Agora, ela não tem outro sentimento além de um entusiasmo que não tem fim. Usando seu poder na forma líquida prismática do demônio, ela irá defender o mundo de ameaças antigas.

Embora seja uma atiradora, Nilah é uma campeã de ataques corpo a corpo que são desferidos com seu poderoso chicote que causa dano contínuo. Numa teamfight ela deve ser a grande estrela causando dano, enquanto apoia os aliados com suas habilidades.

Confira a seguir a descrição de cada uma delas a seguir:

Alegria Eterna (Passiva)

Se Nilah abater uma tropa, ela e o aliado mais próximo recebem 50% do XP que normalmente seria perdido ao compartilhar com aliados próximos. Ela também tira benefícios adicionais de efeitos de cura e escudo. Dessa forma, se um aliado usar uma habilidade de cura ou escudo em Nilah, ou em si mesmo, a atiradora concederá o efeito adicional para si e para o aliado.

Lâmina Sem Forma (Q)

Esta habilidade tem uma fase ativa e passiva. Na passiva, ataques e dano de habilidade causados aos inimigos ignoram parte da armadura deles e curam Nilah em proporção ao dano causado. Esse efeito escala com a chance de crítico, e pode ainda conceder um escudo para campeã. Na fase ativa, Nilah ataca em linha reta e causa dano a todos os campeões inimigos atingidos. Quando acerta um inimigo, seu alcance e velocidade de movimento aumentam durante alguns segundos. Seus ataques básicos assumem uma forma de cone, causando ainda dano adicional.

Véu Jubiloso (W)

A mecânica desta habilidade é bem simples. Com ela, Nilah se envolve em uma névoa que aumenta sua velocidade de movimento, reduz o dano mágico sofrido e faz desviar de ataques básicos. Se tocar em um aliado, ela irá conceder a mesma névoa com os mesmos efeitos, mas com a metade do tempo de duração da habilidade.

Turbilhão (E)

O E da atiradora tem um grande potencial: Nilah avança numa área designada e causa dano a todos os inimigos atravessados. Durante o Turbilhão a atiradora pode usar a Lâmina Sem Forma para atrair uma onda na sua direção, causando dano e ativando o ataque básico aprimorado.

Apoteose (R)