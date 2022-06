Conheça Gamepix, site que permite jogar online e de graça pelo navegador

Gamepix é um site que oferece uma coletânea de jogos online de forma gratuita diretamente no navegador dos PCs, como Friv e Poki . Com uma navegação simples e bastante conteúdo, a página pode ser ideal para quem procura por horas de diversão com games, inclusive em multiplayer, sem gastar nada. Vale ressaltar, no entanto, que games famosos de grandes franquias não estão disponíveis no site: o Gamepix foca em jogos de desenvolvedores pequenos que não conseguem publicar em grandes plataformas. Por isso, o ideal é não esperar encontrar games como Temple Run , Subway Surfers ou Krunker lá, mas sim títulos independentes com propostas parecidas. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o site.

1 de 4 Narrow One é um FPS de arco e flecha oferecido no Gamepix — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Narrow One é um FPS de arco e flecha oferecido no Gamepix — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

O que é o Gamepix?

O Gamepix é um site de jogos atrativo por ser realmente de graça, apesar do nome sugestivo, e ter acesso facilitado para dezenas de games de vários estilos e gêneros. O site roda em em HTML5, uma linguagem de programação voltada para animações e players interativos na Internet atual, o que o faz ser leve e compatível com a maioria dos computadores. Apesar de gratuita, a página conta com poucas propagandas: o usuário apenas enxerga publicidades que aparecem de vez em quando e permitem monetizar a plataforma para desenvolvedores.

Um menu superior indica os gêneros de jogos disponíveis, como ação, aventura, cartas, corrida, tiro, tabuleiro, multiplayer, luta, estratégia e “jogos.io”, que contém alguns sucessos de outros tempos, como Hole.io e Paper.io 2. Clicar em uma das categorias leva para um catálogo filtrado, bem simples e intuitivo.

2 de 4 No menu superior do site, o usuário tem opções de navegação facilitadas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha No menu superior do site, o usuário tem opções de navegação facilitadas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como jogar no Gamepix?

Usar o Gamepix é bem simples, já que ele roda bem em qualquer navegador – nos testes realizados pelo TechTudo, utilizamos o Firefox, Chrome e Safari. Basta clicar no jogo desejado, esperar abrir e aproveitar, sem precisar baixar nada. A maioria dos games ofertados usam o ponteiro do mouse para os comandos, mas alguns também necessitam do teclado. Os de tiro em primeira pessoa, por exemplo, usam as teclas AWSD para andar.

3 de 4 Escolha seu jogo no Gamepix — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Escolha seu jogo no Gamepix — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Jogos lançados

Como foi dito, não há jogos de marcas famosas como Microsoft, Sony ou Nintendo por lá, mas muitos games têm propostas similares a outros que são bem conhecidos e igualmente divertidos. Um dos jogos testados foi o Shell Shockers, de tiro em primeira pessoa com ovos no lugar das pessoas. Outro é o Time Shooter 2, onde é necessário eliminar pessoas ao mesmo tempo em que tudo a sua volta está paralisado. O catálogo conta com dezenas de games para os mais distintos gostos e fins. É só escolher um e começar a se divertir.

4 de 4 Shell Shockers é um dos games no Gamepix — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Shell Shockers é um dos games no Gamepix — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com informações de Gamepix