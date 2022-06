Conheça Goals, jogo de futebol que será rival gratuito de FIFA e eFootball

A proposta de Goals é criar uma experiência grátis assim, como acontece em eFootball 2022. No entanto, o título promete trazer uma jogabilidade que responde de maneira mais imediata às ações do usuário. Segundo os desenvolvedores, os games de futebol atuais possuem animações muito realistas que deixam a resposta do jogo mais lenta. Por isso, Goals pretende não ser necessariamente um simulador, podendo até mesmo abrir mão do realismo quando for necessário para priorizar uma jogabilidade mais ágil e suave. Este objetivo também será levado ao online, que vai focar em fornecer uma experiência sem lags, além de partidas competitivas.