Conheça o DTS:X, tecnologia que promete som de cinema em casa

Diferente do recurso rival, no entanto, o DTS:X não requer equipamento compatível — mesmo sistemas de alto-falantes e fones de ouvido mais simples podem dar conta da tecnologia. A única obrigatoriedade é que o dispositivo que reproduz o conteúdo — celular, computador, console, TV etc. — garanta suporte ao formato.

1 de 4 Investir numa soundbar pode fazer a diferença na hora de curtir som mais imersivo da sua TV — Foto: Divulgação/Samsung Investir numa soundbar pode fazer a diferença na hora de curtir som mais imersivo da sua TV — Foto: Divulgação/Samsung

O que é DTS:X?

DTS:X é um padrão de som surround surgido em 2015 e que tem como objetivo tornar a reprodução de sinal sonoro mais imersiva. Isso acontece por possibilitar que dispositivos comuns de áudio reproduzam sons que pareçam vir de diferentes direções.

Um game com DTS:X, por exemplo, seria mais imersivo porque os ruídos do cenário chegariam ao jogador por "diferentes vias". O mesmo vale para um filme: com vários canais diferentes explorando várias faixas de frequência, existe a sensação de que o espectador está no meio da cena.

Embora o uso de múltiplas caixas de som melhore a sensação, o investimento em equipamento extra — e geralmente caro — não é uma obrigatoriedade para curtir som DTS:X. Essa característica difere a tecnologia da rival. O Dolby Atmos visa criar basicamente os mesmos efeitos, mas sua adoção depende do uso de equipamento compatível com a tecnologia, algo que geralmente é refletido nos preços mais salgados.

2 de 4 Modelos top de linha de várias marcas oferecem suporte ao som DTS:X — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Modelos top de linha de várias marcas oferecem suporte ao som DTS:X — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Do ponto de vista técnico, o DTS:X tem até algumas vantagens diante do Atmos. Para começar, pode dar conta de maior quantidade de canais (até 11.1) e até 32 alto-falantes diferentes. Além disso, o DTS:X usa um bitrate (a quantidade de dados que formam o som) maior do que o Atmos, algo que pode se traduzir em som de maior qualidade. Os fabricantes da Dolby, por outro lado, se defendem argumentando que seu algoritmo é mais eficiente — e por isso usa menos dados por segundo.

Além disso, DTS:X permite controle granular sobre os canais. Suponha que você está vendo um Blu-ray, mas está com dificuldade de ouvir um diálogo na cena. Desde que o criador do filme tenha liberado esse recurso, você pode separar a faixa de áudio específica do diálogo e aumentar o seu volume. Não há nada parecido no Dolby Atmos.

Som de sala de cinema em casa (e também no ouvido)

3 de 4 Fones de ouvido são uma forma mais barata de interagir com o DTS:X — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fones de ouvido são uma forma mais barata de interagir com o DTS:X — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Nos exemplos anteriores, adiantamos aquilo que o DTS:X visa a entregar: som em 360 graus. A tecnologia foi criada de forma que mesmo sistemas mais simples — como o áudio integrado do seu aparelho televisor — possa gerar som DTS:X, mas é preciso entender as limitações.

O que faz o som da sala de cinema parecer que vem de várias direções é literalmente a projeção desse áudio de diferentes fontes sonoras até o espectador. A sala de cinema é cercada de vários alto-falantes, cada um deles encarregado de uma faixa de frequência específica — de forma que o direcionamento do som possa ser mais precisamente demonstrado.

Por conta disso, para realmente experimentar algo similar à sala de cinema, você vai precisar de sistemas de vários canais — como Home theaters e soundbars de 5.1 ou 7.1 canais ou mais.

Outra forma de aproveitar o som de forma mais imersiva é usando fones de ouvido compatíveis com o DTS:X. Modelos do tipo permitem simular o som direcional como se fossem formados por vários alto-falantes e costumam surpreender quem tem o primeiro contato com a tecnologia.

Outro exemplo da aplicação do fone de ouvido com som DTS:X fica por conta da música. Gravações de shows ao vivo ou de estúdio podem ser produzidas para levar em conta amostras de várias direções.

Onde encontrar?

4 de 4 DTS:X está presente em consoles, TVs, celulares e laptops — Foto: Filipe Garrett/TechTudo DTS:X está presente em consoles, TVs, celulares e laptops — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Embora mais aberto do que o Atmos, o DTS:X ainda depende de algum nível de suporte de hardware para funcionar. Embora sistemas de som convencionais, em geral, sejam compatíveis, você precisa que o equipamento responsável por tocar o som seja suportado. Atualmente, smartphones e videogames são uma boa forma de ter contato com a tecnologia. Mas já existem notebooks e televisores compatíveis: é tudo uma questão de pesquisar e se informar antes da compra.

Na verdade, as fontes do conteúdo talvez sejam mais importantes do que o equipamento. Você não vai experimentar som DTS:X se o conteúdo que está sendo reproduzido no aparelho simplesmente não for preparado para esse formato. Isso vale para filmes e séries, mas também para games e música.

Netflix e Amazon Prime Video, por exemplo, são fontes de conteúdo que oferecem algum material com som DTS:X., embora opções com Dolby Atmos sejam bem mais comuns nas duas plataformas. Em termos de games, tanto PlayStation 5 (PS5) como os Xbox Series X/S contam com uma grande quantidade de jogos com áudio direcional, além de serem capazes de reproduzir conteúdo DTS:X de plataformas de streaming.

