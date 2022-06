Conheça os cinco PCs mais caros do mundo

Quem gosta de PCs sabe que os preços de modelos mais robustos não costumam ser baratos. Alguns supercomputadores, no entanto, extrapolam a realidade de aparelhos comerciais e se tornam verdadeiros itens de luxo. Um bom exemplo é o Orion X2, da OverclockersUK, que custa cerca de R$ 210 mil e está entre os PCs mais caros do mundo. Ele não está sozinho no ranking entre os computadores poderosos que passam dos R$ 100 mil: outros aparelhos acompanham tanto a potência quanto o preço.

Esses PCs têm uma característica em comum: nenhum deles é comercializado oficialmente no Brasil. Isso, no entanto, não quer dizer que performance e preços similares não possam ser atingidos no mercado doméstico, já que você pode usar as especificações de cada opção como base e, tendo orçamento, produzir seu próprio PC. Como inspiração, veja a seguir cinco dos computadores mais caros do mundo.

1 de 6 OrionX2 custa R$ 210 mil e está entre os PCs domésticos mais caros do mundo — Foto: Reprodução/Snynet OrionX2 custa R$ 210 mil e está entre os PCs domésticos mais caros do mundo — Foto: Reprodução/Snynet

5. CUK Continuum Micro Gamer PC – US$ 4.899 (cerca de R$ 23 mil)

2 de 6 Apenas com peças de última geração, Continuum é o 'baratinho' da lista — Foto: Divulgação/CUK Apenas com peças de última geração, Continuum é o 'baratinho' da lista — Foto: Divulgação/CUK

A US$ 4.899 (R$ 23 mil, em conversão direta), o Continuum Micro Gamer PC da CUK é praticamente uma pechincha, se comparado aos modelos mais caros da nossa seleção. Embora "barato" sob esse ponto de vista, o computador não iria decepcionar mesmo o entusiasta mais exigente.

Na configuração mais cara, o pacote conta com 128 GB de memória RAM, 2 TB de SSD NVMe e mais 4 TB de espaço para dados. No processador, a máquina vem com o Core i9 12900KF, CPU top de linha da nova geração da Intel e uma das mais rápidas do mundo para games. Já na placa de vídeo, o comprador encontra a RTX 3090, top de linha da Nvidia na atualidade.

2. Velztorm Lux Custom – US$ 8.748 (R$ 41 mil)

3 de 6 Velztorm tem instalação caprichada e arrefecimento via circulação de líquido — Foto: Divulgação/Velztorm Velztorm tem instalação caprichada e arrefecimento via circulação de líquido — Foto: Divulgação/Velztorm

Já mais caro que o Continuum, o Velztorm Lux Custom é um PC poderoso e que se destaca pela quantidade de espaço de armazenamento: são 4 TB em SSDs PCIe de alta velocidade e outros 6 TB disponíveis em disco rígidos convencionais. Considerando uma conversão direta e sem impostos do dólar ao real, o computador custaria R$ 41 mil, se fosse vendido no Brasil.

No restante das especificações técnicas, o desktop é basicamente um catálogo do que há de melhor na atualidade. O processador é um Ryzen 9 5950X acoplado a um sistema de refrigeração líquida e a placa de vídeo é a RX 6900 XT, top de linha entre as GPU da AMD na atualidade. Há ainda 128 GB de memória RAM e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

3. Acer ConceptD 900 – US$ 22.999 (R$ 109 mil)

4 de 6 ConceptD 900 é um PC profissional da Acer com dois Xeon de 20 núcleos cada — Foto: Divulgação/Acer ConceptD 900 é um PC profissional da Acer com dois Xeon de 20 núcleos cada — Foto: Divulgação/Acer

Ao preço de US$ 22.999 (cerca de R$ 109 mil), o ConceptD 900 da Acer é uma workstation que justifica o preço estratosférico na seleção de componentes de ponta. O computador vem com duas CPUs Intel Xeon Gold 6148, ambas icosa-core+ (20 núcleos cada), acompanhadas de 192 GB de memória RAM, placa de vídeo RTX Quadro 6000 da Nvidia e SSD de 1 TB de alta velocidade.

Como as presenças do Xeon e da Quadro já podem ter indicado, o ConceptD não é um computador pensado para usuários domésticos e nem mesmo para rodar games. O desktop tem perfil workstation e é mais indicado para uso profissional, ocupando espaço no mesmo nicho de mercado de algo como o Mac Pro da Apple.

4. Aventum X – US$ 23.847 (R$ 113 mil)

5 de 6 Ficha técnica poderosa e instalação caprichada são diferenciais do Aventum X — Foto: Divulgação/DigitalStorm Ficha técnica poderosa e instalação caprichada são diferenciais do Aventum X — Foto: Divulgação/DigitalStorm

Se o Acer com o combo de Xeon e Quadro é muito profissional e sério para você, o Aventum X não nega a vocação gamer: o gabinete exibe LEDs RGB em profusão e a escolha de componentes vai rodar qualquer game atual — e mesmo dos próximos anos — sem nenhuma dificuldade, mas a um preço escandaloso. Quem se interessar pela configuração máxima do Aventum X precisa desembolsar US$ 23.847, valor que, no momento, se traduz em R$ 113 mil.

O desktop da Digital Storm pode ser configurado tanto com o AMD Threadripper Pro 5995WX ou com o Core i9 10980XE. Em qualquer dos casos, o interessado pode configurar a máquina com até 256 GB de memória RAM, 50 TB de espaço combinando SSDs e HDs em RAID e até mesmo duas RTX 3090, tudo isso alimentado por fonte de 1.500 Watts e refrigerado via líquido.

5. OverclockersUK 8Pack OrionX2 Dual System – US$ 43.939 (R$ 210 mil)

6 de 6 Orion X2 é o sonho de consumo de todo gamer que curte fazer streams — Foto: Divulgação/OverclockersUK Orion X2 é o sonho de consumo de todo gamer que curte fazer streams — Foto: Divulgação/OverclockersUK

Montado no Reino Unido, o Orion X2 custa o equivalente a R$ 210 mil e é o computador mais caro da lista — ou, talvez, os dois mais caros, para ser mais preciso. Ao contrário dos demais PCs da nossa seleção, o Orion X2 é na verdade dois computadores em um só: a máquina vem com duas placas-mãe, dois processadores (um i9 1980XE e um i7 10700K), três RTX 3090 (um PC fica com duas delas, outro com uma) e um total de 16 TB de espaço para dados.

Para que serve um computador com tudo em dobro? A ideia do Orion X2 é atender a streamers e jogadores profissionais que precisam de uma máquina super poderosa para jogar e outra para gravar o gameplay, realizando a transmissão ao vivo sem prejudicar o desempenho do PC rodando os games.

Com informações de ZDNet, Rarest, Nerdable, Acer, OverclockersUK, Snynet e Vizaca

