Crash Bandicoot 4 e Man of Medan são jogos grátis de PS5 e PS4 em julho

1 de 2 Crash Bandicoot 4: It's About Time encabeça os jogos grátis da PS Plus de julho para o PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Crash Bandicoot 4: It's About Time encabeça os jogos grátis da PS Plus de julho para o PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Crash Bandicoot 4: It's About Time é o mais recente game de plataforma do marsupial, que se envolve em aventuras através do tempo com sua irmã Coco e uma versão alternativa de sua namorada Tawna. Ao longo da jornada é possível usar poderes especiais oferecidos pelos guardiões do tempo e espaço para realizar façanhas como desafiar a gravidade e desacelerar a ação. Além de Crash, jogadores poderão controlar também vários outros personagens, inclusive inimigos de games anteriores como Dingodile e o Dr. Neo Cortex.

Já The Dark Pictures Anthology: Man of Medan é mais um capítulo na antologia de histórias de terror produzida pela SuperMassive Games, responsáveis por títulos como Until Dawn e The Quarry, com seu tradicional sistema de escolhas e atores famosos.

A história acompanha cinco amigos que partem em busca de um tesouro submerso até que eles são atacados por um grupo de piratas. As coisas ficam ainda mais macabras ao encontrarem um navio fantasma onde eventos sobrenaturais começam a acontecer. A versão disponível na PS Plus será apenas do PS4, jogável no PS5 pela retrocompatibilidade.

Em Arcadegeddon usuários entrarão em um jogo virtual, sozinhos ou com até 4 amigos em modo cooperativo, para enfrentar hordas de inimigos que querem destruir o game. O enredo envolve um dono de fliperama chamado Gilly que pretende renovar seu negócio com um novo jogo incrível, mas uma megacorporação chamada Fun Fun Co deseja fechá-lo e, para isso, infectou o game com um vírus. Apesar de ser cooperativo, usuários poderão realizar desafios e competirem entre si durante as partidas para obterem melhores equipamentos e armas.