'Crianças tamagotchi' podem ser opção para casais em breve; entenda

Criar "bebês virtuais" no metaverso deve ser uma alternativa para casais que desejam ter filhos, mas não querem ou podem criá-los no mundo real. Foi o que defendeu a especialista em inteligência artificial Catriona Campbell em seu novo livro, "AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence" ("IA por Design: um Plano para Conviver com a Inteligência Artificial", em tradução direta). Na obra, a autora compara essas futuras crianças ao tamagotchi, bichinho de estimação virtual japonês que precisava de cuidados constantes para sobreviver e foi febre nos anos 90.