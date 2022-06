Criminosos roubam R$ 1,8 mi em NFTs Bored Ape via Discord; entenda o caso

Um canal privado do Discord, plataforma de comunicação, foi invadido e levou a um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1,8 milhões para donos de NFTs Bored Ape, do grupo Yuga Labs. O incidente do último sábado (4) aconteceu após Boris Vagner, gerente da Yuga Labs, ter sua conta do serviço hackeada, levando à publicação de links fraudulentos no perfil oficial da Bored Ape Yatch Club. O problema logo foi reportado por um usuário no Twitter, alegando roubo em quatro diferentes carteiras, mas a empresa só se pronunciou 11 horas depois do alerta.