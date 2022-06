CS:GO: FURIA perde para ENCE e é eliminada da IEM Dallas 2022

A FURIA Esports jogou contra a europeia ENCE, neste sábado (4), pelas semifinais do Intel Extreme Masters (IEM) Dallas de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O time brasileiro acabou perdendo de 2x0 e foi eliminado da competição norte-americana. Com o resultado, a FURIA fechou sua participação em terceiro lugar, levando uma premiação de US$ 20 mil, cerca de R$ 95 mil na cotação atual. O jogo foi uma série melhor de três (MD3) mapas, com parciais de 14-16 em Vertigo e 16-9 em Nuke.

A final da IEM Dallas acontece neste domingo (5), às 13h (horário de Brasília), entre ENCE e BIG ou Cloud 9, a depender do resultado do próximo jogo. A transmissão em português acontece ao vivo no canal do streamer Alexandre "Gaules" Borba na Twitch. Confira abaixo como o resumo da partida entre FURIA e ENCE.

2 de 4 FURIA representou o Brasil na IEM Dallas e chegou longe na competição — Foto: Divulgação/PGL FURIA representou o Brasil na IEM Dallas e chegou longe na competição — Foto: Divulgação/PGL

Mapa 1 (Vertigo)

A FURIA escolheu a Vertigo para iniciar a série contra a ENCE. De TR, a equipe brasileira começou bem ao vencer o pistol e os rounds subsequentes, abrindo 4-0 no placar. Contudo, a ENCE reagiu nos armados e chegou à igualdade em 4-4. A partir daí, os comandados de Marco "Snappi" Pfeiffer foram dominando as ações e minando a economia brasileira pouco a pouco, dificultando bastante uma reação. Dessa maneira, a ENCE fechou a primeira metade em boa vantagem de 10-5.

De CT, a FURIA contou com grande atuação de André “drop” Abreu para levar o segundo pistol do mapa. Em seguida, o time venceu o forçado e o econômico para chegar próximo no placar em 8-10. No primeiro armado, a ENCE foi com tudo, mas logo a equipe brasileira revidou, prejudicando bastante a economia adversária. Ainda assim, o jogo passou a ter trocas de pontos constantes entre as equipes e só foi definido no último round, com vitória para os europeus por 16-14.

3 de 4 Marco "Snappi" Pfeiffer, da ENCE, foi essencial para a vitória na Vertigo — Foto: Reprodução/PGL Marco "Snappi" Pfeiffer, da ENCE, foi essencial para a vitória na Vertigo — Foto: Reprodução/PGL

Mapa 2 (Nuke)

Começando de CT no mapa de escolha da ENCE, a FURIA perdeu o pistol e viu os europeus aproveitarem a vantagem adquirida para capitalizar pontos. Mesmo em situação delicada, o time brasileiro mostrou resiliência e aos poucos foi voltando para a partida, contando novamente com boas atuações de drop. Dessa maneira, a FURIA conseguiu vencer a parcial pela vantagem mínima de 8-7.

Na virada de lados, a ENCE conquistou o segundo pistol e, com isso, logo virou o placar para 10-8. Nos primeiros armados, a equipe brasileira também não teve êxito e se complicou economicamente na segunda metade. Dessa maneira, a ENCE foi apenas administrando a vantagem e não demorou muito para conquistar o mapa por 16-9, eliminando os brasileiros da competição.

4 de 4 Mesmo com boa atuação de drop, a FURIA não conquistou mapas contra a ENCE — Foto: Divulgação/PGL Mesmo com boa atuação de drop, a FURIA não conquistou mapas contra a ENCE — Foto: Divulgação/PGL

A final do IEM Dallas será neste domingo (5), às 13h, com transmissão no canal do Gaules na Twitch. A partida será uma melhor de cinco (MD5) mapas entre ENCE e o vencedor de BIG x Cloud9. Além da FURIA, os brasileiros de Imperial Esports e MIBR também participaram da competição, mas foram eliminados ainda na fase de grupos. O campeão leva para casa US$ 100 mil, cerca de R$ 477 mil.