CS:GO: veja agenda de jogos da Imperial e FURIA na Roobet Cup 2022

FURIA Esports e Imperial Esports representam o Brasil na Roobet Cup 2022, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A competição acontecerá na Europa, de forma online, entre os dias 22 e 30 de junho. Ao todo, 16 equipes disputam pelo título e pela maior fatia da premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). A transmissão dos jogos será realizada ao vivo no canal oficial de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch , e também nos canais da Roobet Esports na mesma plataforma e no YouTube . Confira, a seguir, todos os detalhes do campeonato de CS:GO.

1 de 3 FURIA e Imperial disputam o título da Roobet Cup 2022 a partir do dia 22 de junho — Foto: Divulgação/PGL FURIA e Imperial disputam o título da Roobet Cup 2022 a partir do dia 22 de junho — Foto: Divulgação/PGL

Equipes participantes

A Roobet Cup 2022 não contou com classificatórias abertas ou fechadas para que as participantes fossem selecionadas. A opção da organizadora foi de apenas realizar 16 convites para cada uma das equipes. Além de FURIA e Imperial, a competição terá a campeã da IEM Dallas 2022 Cloud9, a atual campeã mundial FaZe Clan, 9z Team, Astralis, BIG, Complexity Gaming, ENCE, Entropiq, Eternal Fire, forZe, MOUZ, Movistar Riders, OG e Outsiders.

A Imperial vai tentar a recuperação na Roobet Cup após duas campanhas ruins em sequência. Uma foi na IEM Dallas 2022, em que os brasileiros foram eliminados sem uma única vitória, e a última na Pinnacle Cup Championship 2022, eliminados na fase de grupos. Já a FURIA tenta aproveitar o bom momento após as campanhas no PGL Major Antwerp 2022 e na IEM Dallas 2022 para tentar levantar sua primeira taça no ano.

2 de 3 Imperial busca retornar à boa fase após atuação ruim na IEM Dallas 2022 e na Pinnacle Cup Championship 2022 — Foto: Divulgaçã/João Ferreira/PGL Imperial busca retornar à boa fase após atuação ruim na IEM Dallas 2022 e na Pinnacle Cup Championship 2022 — Foto: Divulgaçã/João Ferreira/PGL

Originalmente, a brasileira GODSENT era uma das convidadas para a Roobet Cup, mas optou por se retirar da competição e dar lugar para a forZe. Uma situação semelhante aconteceu com a Team Spirit, que ficou com um jogador a menos após Abdulkhalik "degster" Gasanov tomar a decisão de ir para o banco de reservas. Assim, a Eternal Fire ficou com a vaga.

Formato

A Roobet Cup 2022 será dividida em duas etapas: fase de grupos e playoffs. Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos com quatro integrantes cada. Imperial foi colocada no Grupo C ao lado de ENCE, MOUZ e Eternal Fire, enquanto a FURIA está no Grupo D com Outsiders, forZe e 9z Team. Os grupos funcionarão em eliminação dupla, onde a equipe será eliminada se sofrer duas derrotas. Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Ao final dos jogos, as duas melhores equipes de cada grupo avançarão para a próxima fase.

Nos playoffs, as oito equipes sobreviventes serão colocadas em uma chave de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e grande final. As equipes seguirão disputando séries melhores de três partidas (MD3) até a decisão do título da competição.

3 de 3 Divisão dos grupos da Roobet Cup 2022 — Foto: Divulgação/Roobet Divisão dos grupos da Roobet Cup 2022 — Foto: Divulgação/Roobet

Premiação

O valor de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) será dividido apenas entre as oito melhores equipes da Roobet Cup 2022. Ou seja, somente aquelas que se classificarem para os playoffs receberão uma parcela do prêmio. Veja, na tabela abaixo, como ficou essa divisão:

Roobet Cup 2022 – Premiação Colocação Premiação 1° US$ 150 mil (R$ 750 mil) 2° US$ 50 mil (R$ 250 mil) 3°–4° US$ 15 mil (R$ 75 mil) 5°–8° US$ 5 mil (R$ 25 mil)

Calendário

Fase de Grupos

Grupo A

BIG x Entropiq – 22 de junho (10h)

FaZe Clan x OG – 22 de junho (14h)

Série dos Vencedores – 24 de junho (10h)

Série de Eliminação – 25 de junho (10h)

Série Decisiva – 26 de junho (10h)

Grupo B

Astralis x Movistar Riders – 22 de junho (10h)

Cloud9 x Complexity Gaming – 22 de junho (14h)

Série dos Vencedores – 24 de junho (10h)

Série de Eliminação – 25 de junho (10h)

Série Decisiva – 26 de junho (10h)

Grupo C

ENCE x Eternal Fire – 23 de junho (10h)

Imperial Esports x MOUZ – 23 de junho (14h)

x MOUZ – 23 de junho (14h) Série dos Vencedores – 24 de junho (14h)

Série de Eliminação – 25 de junho (14h)

Série Decisiva – 26 de junho (14h)

Grupo D

Outsiders x forZe – 23 de junho (10h)

FURIA Esports x 9z Team – 23 de junho (10h)

x 9z Team – 23 de junho (10h) Série dos Vencedores – 24 de junho (14h)

Série de Eliminação – 25 de junho (14h)

Série Decisiva – 26 de junho (14h)

Playoffs

27 de junho

Quartas de final 1 (10h)

Quartas de final 2 (14h)

28 de junho

Quartas de final 3 (10h)

Quartas de final 4 (14h)

29 de junho

Semifinal 1 (10h)

Semifinal 2 (14h)

30 de junho

Grande final (14h)