CS:GO: veja classificados e jogos da FURIA nos playoffs da IEM Dallas 2022

Os playoffs da IEM Dallas 2022 possuem o clássico formato de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e a grande final. A FURIA teve a chance de garantir a vaga do Grupo B para as semifinais, mas foi derrotada após um bom confronto contra a BIG. Dessa forma, os brasileiros precisarão passar pelas quartas de final, onde enfrentam a G2 Esports. Em caso de vitória, a rival na semifinal será a ENCE, que surpreendeu ao derrotar a FaZe Clan na final do Grupo A.