Cuphead ganha DLC 'The Delicious Last Course'; veja detalhes e requisitos

Cuphead recebeu o DLC The Delicious Last Course, já disponível no PC, via Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, além de PS5, Xbox Series X/S via retrocompatibilidade. O conteúdo custa a partir de R$ 19,95 em quase todas as plataformas, exceto no PlayStation, onde ele sai por R$ 42,90. O pacote adiciona uma nova personagem, Ms. Chalice, ou “Srta. Cálice” na localização oficial em português, além de elementos extras na jogabilidade, como armas, ataques e cenários da Inkwell Island. O conteúdo já recebeu críticas positivas, inclusive com média de nota 89/100 no site Metacritic, que reúne avaliações da crítica especializada em jogos do mundo todo.