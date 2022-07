Dell G15 vs Acer Nitro 5: compare os notebooks para jogos

Acer Aspire Nitro 5 e Dell G15 estão entre os notebooks gamer mais populares do mercado brasileiro. Ambos com versões de entrada na faixa de R$ 4.300 para as configurações mais em conta, eles são boas opções para quem precisa de um laptop poderoso ou simplesmente quer um PC portátil para jogar games recentes em Full HD.

Antes de comparar detalhadamente as fichas técnicas e diferentes versões de ambos, vale destacar que a Acer está no processo de atualizar o Nitro 5 no mercado brasileiro. A nova geração já confirmada do notebook terá especificações melhores em processador, tela e placa de vídeo. Como esses novos Nitro 5 ainda não estão no mercado, levamos em conta a edição atualmente em comercialização.

1 de 6 Acer Nitro 5 não é tão portátil como um ultrabook — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 não é tão portátil como um ultrabook — Foto: Divulgação/Acer

Design

Recheados de componentes de alta performance, G15 e Nitro 5 esquentam bastante e exigem design que sacrifica a portabilidade para dissipar melhor o calor. Além do perfil mais grosso, os dois laptops apostam na estética gamer, com ângulos retos e contrastes mais chamativos: você não vai passar despercebido sacando qualquer um deles da mochila.

Nas dimensões, são 35,7 cm de largura, 27,2 cm de profundidade e 2,49 cm de espessura. O peso é de 2,44 kg ou 2,65 kg para o G15, a depender da versão. No caso do Nitro 5, as medidas são de 40,3 x 28,8 x 2,5 cm e 2,8 kg de peso.

No que diz respeito às portas e interfaces, o Nitro 5 é mais fácil de entender. Como o chassi não muda, todos os notebooks da geração atual são equipados com três USB 3.2, USB-C 3.1, HDMI 2.0, além de conector Gigabit Ethernet e saída de fones de ouvido. Nas redes sem fio, há Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0.

2 de 6 Telas de alta velocidade são destaque nos dois laptops — Foto: Divulgação/Dell Telas de alta velocidade são destaque nos dois laptops — Foto: Divulgação/Dell

As opções de entrada do G15 trazem uma porta Gigabit Ethernet RJ-45, uma entrada para headset, uma porta HDMI 2.0 e três USB, sendo duas USB 2.0 e uma USB 3.2. Os modelos do G15 que carregam a GeForce RTX 3050 possuem, além delas, uma entrada USB-C com suporte para DisplayPort em modo alternativo. Já as versões que embarcam a RTX 3060 têm três portas USB 3.2 e uma entrada USB-C com Thunderbolt, com as demais conexões se mantendo as mesmas.

Tela

Os dois laptops oferecem tela de 15,6 polegadas e resolução Full HD independentemente da versão escolhida pelo consumidor. As diferenças ficam por conta da taxa de atualização: enquanto todos os Nitro 5 da atual geração oferecem displays de 144 Hz, o G15 da Dell pode ser encontrado com telas de 120 ou 165 Hz.

Vale destacar, mais uma vez, que as especificações referidas aqui para o Nitro 5 são as da geração atualmente em comercialização pela Acer. A nova edição do laptop terá especificações diferentes de tela, inclusive com opções QHD (2560 x 1440 pixels) capazes de chegar aos mesmos 165 Hz das telas encontradas nos G15 mais caros.

3 de 6 Compare G15 e Nitro 5 para saber qual cabe no seu bolso e perfil — Foto: Divulgação/Dell Compare G15 e Nitro 5 para saber qual cabe no seu bolso e perfil — Foto: Divulgação/Dell

Desempenho

A Dell, no momento, comercializa o G15 equipado com processadores da Intel de 10ª e 11ª gerações: as opções recaem nos Core i5 10500H, i5 11400H e nos i7 11800H. Além dos componentes da Intel, há versões com os Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H.

O notebook da Acer também tem edições para quem quer Intel ou AMD. No caso da marca taiwanesa, as versões com Ryzen apostam em modelos de geração mais antiga do que aqueles embarcados no G15: são os Ryzen 5 4600H e Ryzen 7 4800H. Do lado das opções com Intel, há basicamente o mesmo cardápio de i5 e i7 disponível no G15.

Em linhas gerais, as melhores opções para os dois casos são os processadores Ryzen. Vai ficar mais difícil escolher quando os dois produtos ganharem atualizações para a 12ª geração da Intel: os Core da geração atual ganham em performance e eficiência, de modo a rivalizarem mais diretamente com os Ryzen, sobretudo em processamento multicore.

4 de 6 Nitro 5 tem edições mais em conta com i5 da Intel e Ryzen 5 da AMD — Foto: Divulgação/Acer Nitro 5 tem edições mais em conta com i5 da Intel e Ryzen 5 da AMD — Foto: Divulgação/Acer

Além dos processadores, tanto G15 como Nitro 5 são oferecidos com placas gráficas dedicadas. No caso do Nitro 5, a opção é sempre pela GeForce GTX 1650, a placa de entrada da Nvidia. Ela tem perfil de hardware adequado para dar conta de games atuais no Full HD — embora as faltas de suporte ao DLSS e a gráficos com Ray Tracing sejam omissões significativas nos recursos do componente.

Já o G15 varia mais em placas de vídeo. A edição atual do computador portátil vem com a mesma GTX 1650 do Nitro 5 nas versões mais baratas, mas sobe para as RTX 3050 e RTX 3060 em edições mais caras — essas duas últimas rodam Ray Tracing e oferecem o reforço do DLSS. No entanto, contrariando orientações da Nvidia, a Dell não divulga a faixa de potência das duas GPUs, o que pode induzir o consumidor a enganos na hora da compra.

Já na memória RAM, não há o que escolher entre os dois computadores. Nos dois casos, há opções vendidas com 8 ou 16 GB de DDR4, e o consumidor tem a opção de instalar mais memória se desejar. No armazenamento, o Nitro 5 pode vir com SSD e HD combinados, embora versões apenas com SSD de baixa capacidade (128 ou 256 GB) sejam bem mais comuns.

No caso do Dell, vale o mesmo raciocínio: o laptop tem SSD removível, mas tende a aparecer com maior frequência no mercado em unidades equipadas com discos de 256 GB. A Dell não informa a existência de slots adicionais para instalação de SSDs ou HDs adicionais.

Bateria

5 de 6 G15 traz tela de 15,6 polegadas com resolução Ful HD e taxa de 120 Hz ou 165 Hz — Foto: Divulgação/Dell G15 traz tela de 15,6 polegadas com resolução Ful HD e taxa de 120 Hz ou 165 Hz — Foto: Divulgação/Dell

O G15 da Dell vem com baterias que variam conforme a versão: modelos mais baratos, servidos de tela de 120 Hz e processadores mais "simples" são acompanhados de bateria de três células e capacidade bruta de 56 Wh, enquanto as opções com componentes mais poderosos ficam em 86 Wh.

Já a Acer se contenta com bateria de 57 Wh como uma escolha universal entre os Nitro 5 atuais. A fabricante emite estimativa otimista de que a carga de 57 Whr é suficiente para deixar o Nitro 5 em operação por até oito horas. Já a Dell é reticente a respeito do assunto.

Recursos extras

Com apelo para o público gamer, os dois notebooks prometem sistemas de refrigeração mais agressivos para dissipar o calor gerado pelos componentes e manter a performance estável durante longas sessões de jogo.

Além disso, tanto Nitro 5 como G15 oferecem acesso a ferramentas exclusivas de Dell e Acer para monitoramento e configurações do computador. No Dell, há o Alienware Command Center para, entre outras coisas, criar perfis específicos de operação para cada título. Já no caso da Acer, o consumidor tem o NitroSense para realizar basicamente as mesmas modificações.

Preço

6 de 6 Nitro 5 tem recursos para personalização e regulagens diversas — Foto: Divulgação/Acer Nitro 5 tem recursos para personalização e regulagens diversas — Foto: Divulgação/Acer

Do lado da Acer, os preços também oscilam bastante de acordo com o hardware. Versões com i5 começam em R$ 4.499, mesmo valor mínimo que encontramos para edições com o Ryzen 5. Já modelos com o Core i7 apareceram em nossas buscas a R$ 4.800 no momento. Na Amazon, o Nitro 5 sai a R$ 5.350 com o Intel Core i7.

Modelos parecidos e concorrentes

O mercado de notebooks gamer de entrada é bem aquecido no Brasil, dada a ausência de opções premium por aqui que rivalizem com o MacBook Pro. Gamers e profissionais que precisam de um laptop mais robusto, mas não querem pagar o preço do portátil da Apple (ou precisam de máquinas Windows), acabam encontrando resposta nos notebooks para jogos.

Tanto G15 como Nitro 5 encontram concorrência em modelos da Lenovo, como o Lenovo L340 ou os Legion 3i e 5i. Outra marca que se destaca no nicho é a brasileira Avell, com uma linha mais variada de notebooks gamer — muitos deles, inclusive, são bastante configuráveis no ato da compra, permitindo até a criação de opções mais poderosas.

Ficha técnica de Acer Aspire Nitro 5 e Dell G15

Acer Aspire Nitro 5 vs Dell G15 Especificações Acer Aspire Nitro 5 Dell G15 Preço a partir de R$ 4.499 a partir de R$ 4.300 Tela 15,6 polegadas 15,6 polegadas Resolução de tela Full HD (1920 x 1080 pixels) Full HD (1920 x 1080 pixels) Processador Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H, Core i5 10500H e Core i7 10750H Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H, Core i5 10500H, Core i5 11400H, Core i7 11800H Memória RAM 8 ou 16 GB 8 ou 16 GB Armazenamento SSD de 256 GB ou mais SSD de 256 GB ou mais Placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 Nvidia GeForce GTX 1650, RTX 3050 ou RTX 3060 Portas e interfaces 3x USB 3.2, USB-C, HDMI 2.0, saída de fone de ouvido, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 3x USB, USB-C com DisplayPort (RTX 3050), saída de fone de ouvido, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 Dimensões 36,3 x 25,5 x 2,4 cm 35,7 x 27,2 x 2,49 cm Peso 2,5 kg 2,44 ou 2,65 kg

Com informações de Acer e Dell

