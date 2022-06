Dia do Doador de Sangue: app Hemorio+ é lançado hoje para facilitar doação

O Hemorio anunciou o lançamento de um aplicativo, já disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS), que poderá auxiliar doadores de sangue do Rio de Janeiro a reforçar o estoque do estado. A novidade foi divulgada nesta terça-feira (14), em comemoração ao Junho Vermelho e ao Dia do Doador de Sangue, e como parte de uma campanha para incentivar o abastecimento dos bancos de sangue da região. Com o serviço, será possível obter dados sobre regras para doação, acompanhamento de prazos, tipos sanguíneos e outras informações.