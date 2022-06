Dia dos Namorados 2022: confira dicas de presentes para cinco tipos de casal

A Casas Bahia iniciou o mês com muitas ofertas. Com o dia 12 de junho se aproximando, já pensou no presente para seu amor? As promoções vão muito além dos presentes românticos tradicionais e abrangem as categorias de telefonia, TVs, informática, mundo gamer, celular , beleza entre outras.

Cada casal tem seu estilo, e a campanha “Chance Black” chega em boa hora e oferece 40 milhões em descontos e cupons, frete grátis no app, parcelamento em 24x no carnê da loja, é a oportunidade de comprar o presente com ótimos preços e economizar muito, dá até para antecipar as compras de novembro, da Black Friday e já garantir o produto dos sonhos. Confira abaixo dicas de presentes para cinco tipos de casal. E aproveite o dia!

1. Gamer

Cadeiras, consoles, controles, jogos, memory cards, computadores de mesa, notebook e TVs, além de caixas de som e teclado. O universo gamer é vasto – e a experiência sempre pode ser melhorada. Afinal, casal que joga unido permanece unido.

2. Viciado em séries

Nada como relaxar a dois maratonando uma boa série. Para estes casais, a Casas Bahia oferece Smart TV com tela de cinema, a preços incríveis, com tamanhos de tela para cada perfil de ambiente, de salas amplas a quartos aconchegantes. Aproveite as promoções e leve uma TV 50 polegadas para sua casa!

3. Vaidoso

Perfumes, maquiagem, secadores de cabelo, escova rotativa, barbeador, chapinha, shampoos e condicionadores... Para presentear quem gosta de se cuidar bem, o céu é o limite. São dezenas de opções na categoria de beleza e saúde para proporcionar qualidade de vida para a pessoa amada.

4. Apaixonado por tecnologia

Casal que ama tecnologia encontra promoções de Celular Motorola, iPhone, Celular Samsung e Xiaomi. Para jogar ou trabalhar, também conta com uma linha completa de notebook e periféricos, incluindo impressoras multifuncionais.

5. Caseiro

Para quem gosta de curtir o lar, investe em decoração e ama inventar novos pratos na cozinha em dupla, as melhores marcas de eletrodomésticos, incluindo cooktops e geladeiras modernas, e eletroportáteis, de Air Fryer a cafeteira.

Programa de Fidelidade VIP Casas Bahia

O primeiro programa de fidelidade, o VIP Casas Bahia chega para oferecer benefícios como descontos exclusivos, cupons, frete grátis e parcerias. Para participar basta baixar o app Casas Bahia, clicar em “CB VIP” e toque em “Quero ser VIP agora”.

Aproveite o VIP Days de 17 a 21 de junho, serão 5 dias de superofertas, no online e nas lojas também para quem faz parte do programa. Os clientes VIP Casas Bahia podem aproveitar frete grátis, descontos de até 40%, lista de produtos com preços a partir de R$ 9,90.

Além disso, as compras poderão ser parceladas com condições exclusivas no carnê Casas Bahia ou cartão Casas Bahias. Para quem optar por fazer o pagamento com banQi, a carteira digital da Via, ainda conta com cashback.

Ao acessar o aplicativo Casas Bahia, o consumidor pode conferir os detalhes da ação, ativar os benefícios e realizar sua compra com tranquilidade e segurança. Já os clientes que visitarem uma das lojas serão recepcionados como clientes VIP e podem aproveitar descontos na própria loja.