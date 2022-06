Diablo 4 ganha imagens de gameplay e confirma nova classe; veja novidades

Diablo 4 recebeu novidades oficiais da Blizzard durante a apresentação do Xbox & Bethesda Showcase, neste domingo (12). A desenvolvedora revelou uma nova classe que chega ao jogo, Necromante, e confirmou o título para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e PC, com lançamento programado para 2023, ainda sem data específica. Quem tiver interesse já pode se inscrever para uma fase de testes beta que começará em breve, mas também não teve uma data anunciada.

O Necromante é a quinta classe jogável do título, que já conta com Bárbaro, Maga, Renegada e Druida, apresentando uma mescla de personagens clássicos com elementos inéditos. Como é de se esperar, ele lida com energias obscuras e com criaturas mortas. Diablo 4 também teve mais detalhes de gameplay revelados, mostrando mapas, teamfights e outros aspectos do jogo.

1 de 1 Necromante está em Diablo 4; veja mais detalhes das novidades anunciadas — Foto: Divulgação/Blizzard Necromante está em Diablo 4; veja mais detalhes das novidades anunciadas — Foto: Divulgação/Blizzard

Um primeiro trailer apresentou o Necromante lutando contra as criaturas das trevas de Diablo e manipulando a energia de corpos mortos para invocar suas magias e habilidades. Em seu favor ele usa o Livro dos Mortos, que permite dominar o campo de batalha com mais personalização para o exército de mortos-vivos. Com isso, é possível manipular as mais diversas criaturas durante os combates.

O visual do Necromante é bem clássico para o estilo de game da classe, que já esteve em Diablo 3 e agora retorna para a nova versão. Aparência cadavérica, olhos brilhando e trevas ao seu redor dão o tom do que foi visto.

Outra informação de importância sobre Diablo IV é que a Blizzard confirmou progresso e jogo multiplataforma em todos os aparelhos onde ele for lançado. Isto é: quem começar a jogar no PS5, pode depois continuar seu progresso no Xbox One, se tiver o game nos dois aparelhos. O mesmo vale para a versão PC. Não apenas a história salva será mantida, mas também a evolução do personagem, itens e outros detalhes.

O game também promete oferecer bastante liberdade para quem quer explorar o mundo do Santuário, onde se passa a série Diablo. Combates PvP estarão disponíveis nas Masmorras do Pesadelo e os jogadores também vão poder desafiar suas habilidades ao tentar ultrapassar o nível máximo de evolução de cada personagem – tudo, claro, para obter equipamentos lendários e que vão fazer a diferença no multiplayer ou campanha.