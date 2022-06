Diablo Immortal: streamer compra item de R$ 81 mil e destrói em protesto

O streamer Quin69 da Twitch apagou sua conta de Diablo Immortal em protesto após gastar mais de 25 mil dólares neozelandeses (cerca de R$ 81 mil). Ele comprou uma Gema Lendária de 5 estrelas no MMORPG, item considerado uma das principais formas de evoluir seu personagem. Apesar de serem importantes para o progresso no jogo, essas Gemas só podem ser obtidas gastando dinheiro real na compra de caixas surpresa, as famosas lootboxes. Após adquirir o item, o streamer ainda "destruiu" sua Gema antes de deletar seu perfil no game.