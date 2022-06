Diablo Immortal tem a pior nota de todos os tempos no site Metacritic

Diablo Immortal atingiu a pior nota dos usuários de todos os tempos no Metacritic, site agregador de análises, avaliado em sua versão para PC com nota 0,2 de 10 por mais de 2350 jogadores. O motivo das reclamações tem sido as microtransações do jogo da Blizzard, descritas por eles como abusivas. O game conta com uma mecânica de Gemas Lendárias para fortalecer seu personagem, que apenas podem ser compradas com dinheiro real. Na última semana, o streamer Quin69 chegou a gastar mais de 10 mil dólares neozelandeses (cerca de R$ 32 mil) sem receber uma gema de 5 estrelas, o que gerou grande revolta. O TechTudo procurou a Blizzard para entender as microtransações do jogo e atualizará a matéria com a resposta. Entenda o caso a seguir.