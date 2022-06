Diablo Immortal: veja gameplay e requisitos do novo jogo da Blizzard

Já no computador (com Windows ), é necessário ter o app Battle.net , além de uma conta na plataforma. O título está em fase Beta Aberto, mas quem experimentar o jogo pode continuar seu progresso após o período de teste. Veja, a seguir, mais detalhes de gameplay e requisitos para rodar Diablo Immortal .

Diablo Immortal traz seis classes para escolher e pode ser jogado com crossplay e cross-progression — Foto: Divulgação/Blizzard

Dos arredores devastados de Valória às sombras da selva de Bilefen, os jogadores têm à disposição um vasto mundo aberto para explorar. Com elementos de ação Hack N' Slash, Diablo Immortal oferece uma experiência rica ambientada no sinistro reino mortal.

Você deve aprimorar seus equipamentos, derrotar exércitos de demônios e invadir masmorras sombrias para reunir os fragmentos da Pedra do Mundo estilhaçada e evitar o retorno do Senhor do Terror.