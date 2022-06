Diário de Anne Frank: Doodle do Google homenageia os 75 anos do livro

O Doodle do Google de hoje (sábado, 25) traz uma homenagem à primeira publicação do Diário de Anne Frank, uma das milhares de vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A ação do Google traz slides com trechos do livro, mostrando alguns relatos da menina durante o triste período histórico. Além de falar de si e da sua família, Anne também trouxe outra perspectiva dos acontecimentos da guerra, sobretudo de quem era perseguido pelo Nazismo, e ajudou a destacar as atrocidades feitas por Hitler