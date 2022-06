Dona do Facebook desiste de fazer smartwatch rival da Apple

O conglomerado Meta, dono do Facebook e do Instagram, parece ter desistido de fazer um smartwatch para competir com o Apple Watch, da empresa de Tim Cook. Informações do portal da Bloomberg nesta quinta-feira (09) dão conta de que uma pessoa envolvida no projeto descartou a possibilidade de que o relógio inteligente seja lançado no futuro. Além disso, a pessoa ressaltou que a empresa estaria desenvolvendo outros dispositivos para o pulso.