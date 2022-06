Dragon Age: Dreadwolf será novo game da franquia; veja detalhes

Dragon Age: Dreadwolf é o aguardado quarto capítulo da saga de RPG da produtora BioWare , confirmado pela equipe de desenvolvedores no blog oficial do game nesta quinta-feira (2). A postagem confirma também o retorno de Solas de Dragon Age: Inquisition , algo que a produtora já havia dado dicas em 2018 com a hashtag #TheDreadWolfRises, em seu Twitter e no The Game Awards . Dragon Age: Dreadwolf será lançado para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC, porém não chega neste ano e não há data de lançamento confirmada.

O personagem Solas é uma espécie de antigo deus elfo das trapaças chamado Fen'Harel. No entanto, trata-se de uma figura controversa e nem todos no mundo do game concordam sobre o que ele realmente é. A postagem menciona como Solas é conhecido por aplicar métodos questionáveis para atingir seus objetivos, algo que jogadores de Dragon Age: Inquisition saberão bem do que se trata. No game anterior, Solas era um de seus companheiros de batalha e até mesmo uma opção disponível para romance. Apesar de sua fama, não se sabe no entanto se ele pretende salvar seu povo elfo ou se tornar um traidor.

A história em Dragon Age: Dreadwolf promete seguir um novo herói comum, sem envolvimento com magia ou alguma profecia antiga. Apenas uma pessoa que gostaria de mudar as coisas erradas no mundo e não tem poder para tal. Alguns elementos de jogos anteriores permanecerão, como personagens que despertam fortes emoções e com quem os jogadores podem desenvolver relacionamentos profundos. Há ainda especulações de que o material mostrado no trailer de revelação seja Lírio Vermelho, um perigoso mineral corrompido por forças sombrias que permite a espíritos e demônios se manifestarem.

A BioWare já havia sugerido a presença de Solas no novo game em 2018 após a revelação do jogo ainda sem título. A hashtag #TheDreadWolfRises aparecia no final do trailer teaser do The Game Awards, logo após a voz de Solas falar: "Então você me encontrou afinal. Eu suspeito que você tenha perguntas", trecho que a empresa também postou em seu Twitter.