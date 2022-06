E3 vai voltar em 2023 com evento presencial e online, afirma ESA

A E3, tradicional evento de games, vai voltar em 2023. Normalmente realizada nos EUA, a feira deve retomar as atividades no próximo ano, com formato presencial e online, de acordo com Stan Pierre-Louis, diretor da empresa ESA, que organiza o evento. O executivo falou ao The Washington Post nesta terça (7) sobre o que esperar para o próximo ano e disse estar ciente do desejo dos fãs de ter uma edição presencial, por mais que apresentações online tenham sido adotadas por boa parte das empresas.