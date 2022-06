Echo Dot, Fire TV e produtos com Alexa estão com até R$ 200 de desconto

Outros dispositivos como Echo Dot (4ª geração), Echo Show 10 e o fone de ouvido Echo Buds (2º geração) também estão com até R$ 200 de desconto. A varejista ainda traz promoções em produtos de casa inteligente como lâmpada inteligente, fechadura digital e câmeras de segurança. Veja abaixo as ofertas e as especificações dos equipamentos.

1 de 10 Dispositivos com Alexa estão mais baratos até domingo (12) — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Dispositivos com Alexa estão mais baratos até domingo (12) — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Código de desconto Amazon: onde encontrar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Echo Dot (3ª Geração) é o modelo mais barato da linha de smart speakers da Amazon com conexão à Alexa. Basta pedir para ouvir uma música, realizar uma chamada ou programar um lembrete que os quatro microfones de longo alcance do dispositivo irão ativar a assistente virtual. Além disso, é possível conectar a caixinha de maneira simples por do Bluetooth ao seu smartphone ou tablet. O produto que normalmente é vendido por R$ 349 está com 34% de desconto e pode ser adquirido por R$ 229, redução de R$ 120.

A caixinha conta com um alto-falante de 1,6 polegada e saída de áudio de 3,5 mm. O dispositivo pesando 300 gramas e tem diâmetro de menos de 10 centímetros. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e constatou que ele é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

2 de 10 Echo Dot (3ª Geração) pode ser uma boa opção para deixar a casa conectada — Foto: Marvin Costa/TechTudo Echo Dot (3ª Geração) pode ser uma boa opção para deixar a casa conectada — Foto: Marvin Costa/TechTudo

A Echo Dot (4ª Geração) traz um novo design de globo e deixa para trás o formato de disco da geração anterior. O modelo entrega áudio direcional, prometendo graves mais encorpados utilizando os mesmos falantes de 1,6 polegada. Normalmente vendida por R$ 399, o speaker poderá ser adquirido com R$ 120 de desconto na Semana de Ofertas Alexa, pelo valor de R$ 279.

O produto ainda inova no layout de seus botões plásticos para controle de volume e conexão, além de possibilitar o seu uso como hub para casas inteligentes. A Echo Dot (4ª geração) agradou o público e conseguiu uma nota média 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, recebendo nota máxima em 87% de suas avaliações.

3 de 10 Echo Dot de 4ª geração traz design de globo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Dot de 4ª geração traz design de globo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Em relação à qualidade de transmissão, o dispositivo conta com tecnologia de áudio Dolby Atmos e imagem com resolução de até 1080p Full HD, além de poder ser controlado por comandos de voz por meio da Alexa. O dispositivo recebeu uma nota média 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, recebendo nota máxima em 85% de suas avaliações.

4 de 10 Fire TV Stick transforma TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick transforma TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo Dot (4ª geração) com relógio apresenta uma ficha técnica semelhante à vista no modelo original. A diferença é que ela traz um relógio com um display de LED que mostra as horas ao usuário, sendo indicada para programar alarmes e timers. Esta opção que tem preço original de R$ 499 pode ser vista por R$ 379, ou seja, está R$ 120 mais barata.

O speaker também se conecta por meio da rede Wi-Fi e do Bluetooth, podendo ser utilizado como hub da residência. Além disso, a caixinha se destaca pela configuração descomplicada, recebendo uma nota média 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e nota máxima em 88% de suas avaliações.

5 de 10 Echo Dot 4ª geração apresenta versão com relógio — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot 4ª geração apresenta versão com relógio — Foto: Divulgação/Amazon

O Fire TV Stick 4K é o dispositivo mais potente da linha. Com configurações semelhantes às listadas anteriormente, o modelo se destaca, como o nome indica, pela qualidade da imagem reproduzida. Sua resolução 4K Ultra HD promete cores vibrantes e mais definição gráfica. Originalmente vendido por R$ 449, o dispositivo pode ser adquirido na Semana de Ofertas Alexa por R$ 389 — desconto de R$ 60.

Além disso, o Fire TV Stick 4K possui uma excelente recomendação entre os usuários, recebendo uma nota média 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e nota máxima em 81% de suas avaliações.

6 de 10 Fire TV Stick 4K apresenta resolução mais alta — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick 4K apresenta resolução mais alta — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

6. Echo Show 8 (2ª Geração, versão 2021) - de R$ 999 por R$ 829

A Echo Show 8 (2ª Geração) é uma caixa de som inteligente que traz uma tela de 8 polegadas. O modelo é indicado para quem busca uma central de controle para a casa inteligente com conexão à Alexa. O display traz resolução de 1280 x 800 pixels, além de dois alto-falantes de 2 polegadas. A ficha técnica traz ainda câmera de 13 MP com enquadramento automático, possibilitando a realização de chamadas de vídeo e até mesmo o monitoramento da residência. Ela normalmente é comercializada por R$ 999, mas pode ser adquirida com R$ 170 de desconto na Semana de Ofertas Alexa, custando R$ 829.

Disponível nas cores preto e branco, o dispositivo ainda possibilita que o usuário assista séries e vídeos em seu display, além de realizar outras atividades nos diversos aplicativos compatíveis com o modelo. Avaliada com uma nota média 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, o dispositivo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações.

7 de 10 Echo Show 8 traz uma tela de 8 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 8 traz uma tela de 8 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon

7. Echo Show 5 (2ª Geração, versão 2021) - de R$ 599 por R$ 429

A Echo Show 5 pode ser interessante para quem se interessa pelo dispositivo apresentado anteriormente, mas prefere uma opção com valor mais acessível. A segunda geração da Echo Show 5 é mais compacta, o equipamento possui display de 5,5 polegadas e resolução de 960 x 480 pixels, além de um único falante de 1,6 polegada e câmera de 2 MP.

8 de 10 Echo Show 5 apresenta display de 5,5 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 5 apresenta display de 5,5 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon

O Echo Buds (2ª Geração) é um fone de ouvido com conexão à Alexa. Com autonomia de até cinco horas de uso e mais 15 horas disponíveis na recarga do estojo, o modelo conta com certificação IPX4 de resistência à água e suor, além de ser capaz de carregar até duas horas de uso em apenas 15 minutos. Normalmente vendido por valores a partir de R$ 899, a segunda geração dos Echo Buds pode ser comprada na Semana de Ofertas Alexa por R$ 729, redução de R$ 170.

O fone ainda conta com áudio dinâmico e cancelamento de ruído ativo, microfones internos e externos e design intra-auricular que promete encaixe firme e confortável. A tendência é que o uso seja agradável mesmo durante um dia intenso de trabalho e exercício.

9 de 10 Echo Buds é um fone de ouvido que traz conexão com a Alexa — Foto: Divulgação/Amazon Echo Buds é um fone de ouvido que traz conexão com a Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Show 10 é interessante para quem busca uma caixa de som inteligente com tela e áudio robusto. Sendo a evolução dos modelos apresentados anteriormente, o dispositivo conta com display de 10,1 polegadas com resolução de 1280 x 800 pixels e câmera de 13 MP. O destaque, porém, está no sistema de som do equipamento, que conta com dois tweeters de uma polegada e 5 W por canal somados a um woofer de 3 polegadas e 35 W de potência, o que promete um som encorpado e bastante claro.

Segundo os compradores, o ponto alto do produto é a qualidade sonora, e por isso o modelo é avaliado com uma nota média 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, recebendo nota máxima em 75% de suas avaliações. Normalmente comercializado por R$ 1.899, a Echo Show 10 pode ser adquirida no evento por R$ 1.699, ou seja, está R$ 200 mais barata.

10 de 10 Echo Show 10 promete áudio robusto e traz tela de 10 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Show 10 promete áudio robusto e traz tela de 10 polegadas — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Confira produtos de casa inteligente em promoção

Além dos dispositivos Echo e Fire TV, confira descontos em produtos de outras marcas para compor a sua casa inteligente.

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022