Entenda por que comprar um mouse para canhotos — e conheça modelos

Mouses convencionais são desenhados para a mão direita — não por acaso, afinal pouco menos de 10% da população mundial são compostos por canhotos. Ter um dispositivo projetado para quem usa predominantemente a mão esquerda, no entanto, pode trazer vantagens também para os destros. Uma delas é diminuir a incidência de Lesão por Esforço Repetitivo (LER), por exemplo. A transição é possível para qualquer pessoa, bastando treino. O exercício também pode ser ser feito por meio de ajustes na configuração do Windows, que permitem reconfigurar os botões do mouse.

Veja os benefícios de usar um mouse para canhotos mesmo sendo destro e conheça modelos à venda no Brasil.

POR QUE USAR MOUSE PARA CANHOTOS?

1. Reduz doenças causadas por esforço repetitivo

Há uma série de problemas de saúde causados por movimentos repetitivos. O mais conhecido deles é a Lesão por Esforço Repetitivo (LER). A enfermidade engloba várias doenças do sistema musculoesquelético e causa danos a músculos, tendões e diversos tecidos do corpo.

Adotar um mouse para canhoto e alternar entre ele e o tradicional distribui a carga entre as mãos. No curto prazo, o trocar de mãos alivia a dor, o cansaço e o formigamento no lado dominante. A longo prazo, a medida pode ajudar a evitar o desenvolvimento de doenças relacionadas à repetição de movimento.

2. Você pode fazer outras tarefas com a mão livre

Navegar pela internet usando a mão esquerda significa ter a direita livre para tarefas mais complexas, como escrever. Dessa forma, o periférico para canhotos acaba tornando os destros mais "multitarefas", conseguindo realizar duas ações antes incompatíveis.

A mudança também pode significar melhor organização da mesa de trabalho. Isso porque, com o mouse à esquerda do PC, o usuário terá a direita livre para deixar itens como telefone e bloco de anotações de forma fixa, sem precisar ficar movimentando esses objetos de um lado para o outro na hora de usá-los.

3. Ninguém vai usar o seu PC

Se você trabalha em escritório, ter um mouse para canhoto vai reduzir as chances de alguém querer usar seu dispositivo. Isso se aplica àquelas situações em que o colega dá uma "sentadinha" no seu computador para abrir um site qualquer, assim como para pessoas que adoram desconectar o periférico do PC de origem para usar no seu próprio. Ou seja: além de evitar inconveniências, a medida aumenta a privacidade.

QUAIS MODELOS COMPRAR?

1. Mouse vertical sem fio Perimice-719L Perixx

O Perimice-719L é um mouse vertical sem fio desenvolvido para canhotos de mãos pequenas. A conexão wireless se dá por meio da frequência de 4 GHz, oferecendo alcance de até 10 m. O modelo conta com três níveis de sensibilidade (800, 1.200 ou 1.600 DPI) e tem suporte ao Windows. O periférico da Perixx tem preço a partir de R$ 139 na Amazon.

2. Logitech Signature M650 L Left

O Logitech Signature M650 L Left é um mouse com design padrão, mas projetado para canhotos de mãos grandes. Seu formato inclui área macia para o polegar e alças laterais de borracha, que ajudam a manter a mão segura no lugar. O dispositivo se conecta ao computador por cabo USB ou por Bluetooth, sendo alimentado por meio de pilha AA, e promete 90% menos ruído ao clicar. No site brasileiro da Amazon, o mouse da Logitech tem preço de R$ 229.

3. Mouse vertical para canhoto Acedada

A Acedada possui um mouse para canhoto sem fio à venda na Amazon por R$ 412. O modelo tem design vertical, que proporciona melhor ergonomia e diminui a tensão geral nas mãos, e traz seis botões.

O periférico é equipado com bateria recarregável por meio de cabo USB, que também pode ser usado para conectar mouse ao PC, além da conectividade por Wi-Fi. Ele possui sensibilidade de 1.600 DPI e é compatível com Windows e Linux.

