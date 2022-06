Epic Games libera crossplay com usuários do Steam no PC; veja o que muda

Epic Games anunciou nesta terça-feira (21) que vai liberar o crossplay com usuários do Steam. O Epic Online Services vai agregar jogadores de ambas as plataformas em uma só lista, apresentando ainda interface única para que usuários encontrem amigos e consigam jogar partidas online independente do serviço. A empresa afirmou ainda que a vinculação de contas acontecerá automaticamente, sem solicitação de e-mails ou senhas, e os jogadores poderão desfrutar de novos recursos sem precisar atualizar os games. Vale ressaltar que o crossplay é uma tendência na atualidade e está disponível em títulos como Fall Guys, Fortnite e Rocket League.