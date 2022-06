UE determina maior mudança do iPhone em anos: a presença do USB-C

A Apple sofreu um importante revés nesta terça-feira. A União Europeia chegou a um consenso de que todos os celulares vendidos no bloco devem adotar porta USB-C para recarga de energia. A decisão impacta diretamente a gigante americana, que deverá fazer um modelo de iPhone com USB-C num prazo de dois anos. Atualmente a empresa usa a tecnologia do Lightning, um tipo de cabo proprietário que está há anos no mercado.