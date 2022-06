F1 2022 e Monster Hunter Rise são destaques nos lançamentos da semana

F1 2022 e Monster Hunter Rise : Sunbreak são os destaques nos lançamentos desta semana. O primeiro é o game oficial das corridas de Fórmula 1, enquanto o segundo é a expansão do mais recente game da série de caçadores de monstros da Capcom . Eles são são acompanhados pela charmosa expansão de Cuphead : The Delicious Last Course, o game de terror brasileiro Fobia: St. Dinfna Hotel, a versão Disgaea 6 Complete do aclamado game de RPG estratégico e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas de lançamento, preço e plataformas nas quais estão disponíveis, a seguir.

F1 2022 - 1º de julho - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O game de corrida oficial do campeonato de Fórmula 1 chega em sua edição 2022 trazendo novidades. Entre elas, a adição do novo Grand Prix no Autódromo Internacional de Miami e atualizações nas pistas da Austrália, Espanha e Abu Dhabi para refletir as mudanças do mundo real. Fãs de Fórmula 1 podem esperar por todas as regras do campeonato atualizadas, além da adição de carros híbridos, corridas Sprint para definir o grid de largada, física atualizada para a nova aerodinâmica, novo sistema para os pneus e direção mais realistas. Todas as disputas incluem uma AI adaptativa que vai oferecer desafio tanto para os novatos quanto para pilotos mais experientes.

O modo Career está de volta, trazendo uma jornada de 10 anos como um piloto novato até o estrelato e suporte para multiplayer cooperativo. Além dele, o modo F1 Life permite criar um hub personalizável para exibir sua coleção de carros, roupas e acessórios obtidos no game. Já My Team mantém a proposta de administrar seu próprio time de F1, desde pilotar nas corridas até fechar parcerias com patrocinadores e decidir em quais departamentos investir para obter maior retorno nas pistas.

Monster Hunter Rise: Sunbreak - 30 de junho - SW e PC

A expansão de Monster Hunter Rise traz tudo que fãs da franquia de ação e aventura poderiam desejar: uma nova jornada, monstros e locais para explorar. A história se passa após os eventos do game original, depois que os caçadores conseguiram proteger com sucesso a vila de Kamura. Os feitos chamam a atenção de um distante reino, que tem enfrentado problemas causados por três poderosos monstros conhecidos como os Três Lordes: Garangolm, Lunagaron e Malzeno. Cabe aos jogadores aprender novas habilidades, estudar as criaturas e caçá-los para livrar o reino de sua ameaça. Isso, é claro, enquanto fabricam armas e armaduras melhores com partes das feras abatidas.

Monster Hunter Rise: Sunbreak está disponível para Nintendo Switch por R$ 199,50 e para PC pelo Steam por R$ 169,90. É preciso ter o Monster Hunter Rise original para poder jogar a expansão.

Cuphead: The Delicious Last Course - 30 de junho - PS4, XB, SW e PC

As aventuras animadas de Cuphead ganham sua aguardada expansão essa semana com The Delicious Last Course (abreviado como "DLC"), que introduz novos chefes e uma nova personagem chamada Srta. Xicra. Ela possui um estilo de jogo próprio e pode ser utilizada tanto no DLC quanto na campanha original. Os jogadores encontrarão ainda uma nova ilha para explorar com novas habilidades, novas armas e relíquias, além de chefes inéditos para enfrentar em lutas intensas. Na história, Xicrinho, Caneco e Srta. Xicra devem ajudar o Chefe Pitadinha a descobrir mais sobre a missão secreta do Cálice Lendário.

Cuphead: The Delicious Last Course está disponível no PC através das lojas digitais Steam e GOG. É preciso ter o Cuphead original na mesma loja em que a expansão for adquirida para poder jogar.

Fobia: St. Dinfna Hotel -28 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Neste game de terror brasileiro em primeira pessoa, os jogadores assumem o papel de um jornalista novato chamado Roberto Leite Lopes, que investiga um hotel com fenômenos sobrenaturais na cidade fictícia de Treze Ilhas, no interior de Santa Catarina. O jogo traz um misto de ação, exploração e resolução de quebra-cabeças enquanto o jornalista tenta desvendar mistérios que envolvem passado e futuro do local.

Sobreviver no lugar não será fácil: será preciso enfrentar monstros macabros criados por uma seita ligada ao local, além de evitar o terrível fantasma de uma menina capaz de drenar a energia do protagonista apenas com sua presença. Fobia: St. Dinfna Hotel possui uma demo gratuita na loja digital Steam.

Disgaea 6 Complete - 28 de junho - PS5, PS4 e PC

O sexto capítulo da popular série de RPG estratégico Disgaea 6: Defiance of Destiny ganhou uma versão completa que inclui todos os seus DLCs anteriores. O game segue a história do zumbi Zed, sua irmã Bieko e o cachorro Cerberus, que precisam enfrentar um Deus da Destruição que ameaça seu estilo de vida (ou seria morte?).

Em Disgaea, é possível criar seu próprio exército de criaturas demoníacas e vê-las evoluindo. Uma nova função chamada Super Reencarnação permite ainda reencarnar personagens no nível 1 para evoluírem ainda mais fortes. Há, também, opções casuais como auto-battle e gameplay acelerado em até 8x.

Rabbids: Party of Legends - 30 de junho - PS4, XB e SW

Os insanos coelhos Rabbids da franquia Rayman estão de volta com um novo Party Game repleto de minigames para jogar com os amigos. O jogo oferece suporte para até quatro pessoas em multiplayer local além de opções extras para personalizar a gameplay, como criar uma lista de minigames favoritos e adaptar os controles de acordo com o nível de habilidade de cada participante. Na versão padrão do Nintendo Switch, há ainda a possibilidade de usar os controles de movimento do Joy-Con para jogar. Rabbids: Party of Legends está disponível para Nintendo Switch por R$ 199,90.

DNF Duel - 28 de junho - PS5, PS4 e PC

Os personagens do RPG multiplayer sul-coreano Dungeon Fighter Online retornam agora em um jogo de luta spin-off. Desenvolvido pela Arc System Works, conhecida por títulos como Guilty Gear Xrd -SIGN- e Dragon Ball FighterZ, DNF Duel utiliza a mesma tecnologia desses games para criar um visual de desenho animado em movimento. Fãs do original poderão aproveitar um modo história que aprofunda na jornada de cada personagem, além de partidas multiplayer online ranqueadas e modo de treino para aprender a desferir os mais poderosos combos. DNF Duel está disponível para PC pelo Steam por R$ 199,90.

MX vs ATV Legends - 28 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O novo capítulo da série de corridas off-road de Mx vs ATV inclui disputas com motos, quadriciclos e buggys em pistas de terra, tanto em ambientes abertos na natureza quanto em estádios fechados. Os jogadores terão acesso a um modo carreira onde poderão tomar decisões para se tornar um piloto profissional, além de poder jogar em multiplayer com os amigos com suporte para até duas pessoas em tela dividida ou 16 competidores em disputas online. MX vs ATV Legends está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 184,95 e para PC pela loja digital Steam.

Tour de France 2022 - 28 de junho - PS5, XBSX/S, PS4 e XB

O jogo de corrida de bicicletas oficial da prova Tour de France chega agora aos consoles após um inesperado atraso em relação à versão PC, disponível desde o dia 9 de junho. No game, usuários criarão seu próprio ciclista para liderar uma equipe de atletas à vitória através de todas as 21 etapas do circuito. Para jogadores que quiserem mais realismo, é possível habilitar o risco de acidentes e enfermidades durante as corridas, além de um sistema de preparação onde alguns membros de sua equipe podem não estar tão preparados para as provas quanto outros.