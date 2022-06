F1 22 agrada com novo circuito e mais imersão, mas preço é alto

O TechTudo teve acesso antecipado ao jogo e as impressões foram positivas. O preço, no entanto, não é dos mais baixos: na nova geração, é necessário investir R$ 339, enquanto jogadores dos consoles anteriores podem adquirir o game por R$ 299. No PC, o custo é menor: R$ 249. A Edição dos Campeões, por R$ 398,90, dá acesso antecipado de três dias, com disponibilidade já nesta terça-feira (28). A seguir, confira as principais novidades e impressões sobre F1 22.

Novo autódromo e Sprint Races

Uma das principais novidades do F1 22 é a presença do autódromo de Miami. Estreante na temporada, o circuito é desafiador com suas curvas fechadas e retas extensas. São 19 curvas no total e 3 zonas de DRS (trechos em que é permitido utilizar a asa móvel). Jogadores que aproveitam o game anual para viver uma experiência de campeonato próxima à da vida real encontram aqui um motivo para investir no jogo.

Além do novo circuito, mudanças importantes em três outros autódromos marcam presença no F1 22. As pistas da Espanha, da Austrália e de Abu Dhabi tiveram reformulações em alguns trechos, com o objetivo de se aproximar ainda mais dos circuitos originais.

Outro ponto interessante para os fãs da categoria é a adição das Sprint Races, ou corridas sprint. Trata-se de uma pequena corrida qualificatória realizada no sábado, antes do grande prêmio final no domingo. O modo foi adicionado ao campeonato oficial em 2021, mas esteve ausente no game daquele ano. Agora, é possível participar de um fim de semana completo com treinos, qualificação, sprint race e corrida.

F1 Life e supercarros

O modo F1 Life é uma das novidades do jogo em 2022. O espaço funciona como um hub virtual para o jogador abrigar seus supercarros, troféus e acessórios, que podem ser adquiridos por meio de desafios no game. Os supercarros são modelos esportivos de montadoras como Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin. Eles podem ser utilizados nas pistas em alguns modos específicos, como o Voltas Rápidas da Pirelli e o tradicional Tomada de Tempo (Time Trial).

O já consagrado modo carreira retorna, com possibilidade de jogar em tela dividida com um amigo, ou mesmo de administrar toda a sua equipe. Assim como em anos anteriores, o game permite criar um personagem que pode iniciar na Fórmula 2 ou direto na Fórmula 1, entrando no lugar de um dos pilotos da vida real. O modo Minha Equipe agora permite escolher performance e orçamentos iniciais, entre três opções.

Transmissão imersiva

Para os que, como eu, gostam de observar similaridades entre os jogos esportivos e as transmissões televisivas da vida real, F1 22 é um avanço significativo da franquia. Em momentos específicos, como paradas nos boxes, replays e voltas de apresentação, alguns ângulos de câmeras e gráficos na tela lembram bastante o que costumamos ver na TV. A mudança é bem-vinda, mas é possível esperar ainda mais no futuro.

Outras mudanças

F1 22 busca acompanhar algumas mudanças da vida real com atualizações na aerodinâmica dos carros e nos pneus. Além disso, pequenas alterações nas regras também marcam presença no jogo, o que já era esperado. Em relação à inteligência artificial, há agora a chamada Adaptive AI, que promete refletir na velocidade e na competitividade dos adversários com base em sua posição na classificação da corrida.

Conclusão

