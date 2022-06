Fã cria remake do clássico Silent Hill com gráficos de PlayStation 5

👉 Quais os melhores jogos de terror para Android ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O desenvolvedor recriou alguns os principais locais de Silent Hill, como as ruas da cidade, a escola e o parquinho, algumas delas com versões alternativas distorcidas em primeira pessoa. A famosa neblina que encobria a maior parte do campo de visão do jogador está mais suave, apesar de ainda marcar presença. O vídeo mostra até como poderiam ser os assustadores monstros nesta versão do game. Segundo TeaserPlay, os ambientes utilizam o novo sistema de iluminação Lumens da Unreal Engine 5 que oferece um visual mais realista.