Fall Guys caiu? Agora grátis, jogo tem erro de conexão e não acha partida

Fall Guys está instável nesta terça-feira (21), impedindo jogadores de acharem partidas na hora de jogar. O título, que fica gratuito a partir de hoje, estaria com problemas em seus servidores, conforme aponta sua conta oficial no Twitter. O perfil faz até uma piada sobre o assunto, e afirmou que a situação está sendo resolvida. De acordo com o site Downdetector, o problema começou por volta das 11h, e já conta com mais de 82 reclamações em menos de uma hora. O TechTudo entrou em contato com a Epic Games para saber o posicionamento oficial sobre a questão, mas ainda não obteve resposta.