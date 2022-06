Fall Guys e Fire Emblem são destaques nos lançamentos da semana

Fall Guys : Ultimate Knockout e Fire Emblem Warriors: Three Hopes são os destaques nos lançamentos dessa semana. As divertidas competições Battle Royale de jujubas e o novo jogo de ação "musou" no universo da série Fire Emblem são acompanhados ainda por uma grande quantidade de jogos clássicos, como Sonic Origins , Capcom Fighting Collection, Shadowrun Trilogy e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

1 de 10 Fall Guys: Ultimate Knockout chega a mais plataformas essa semana e se torna gratuito nessa semana — Foto: Reprodução/Microsoft Store Fall Guys: Ultimate Knockout chega a mais plataformas essa semana e se torna gratuito nessa semana — Foto: Reprodução/Microsoft Store

👉 Qual a altura do Fall Guys? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Fall Guys: Ultimate Knockout - 21 de junho - PS5, XBSX/S, XB, SW

As competições caóticas de Fall Guys chegam a todas as plataformas de forma gratuita, com crossplay e cross-progression. Neste game estilo Battle Royale, usuários precisam enfrentar 60 competidores em pistas de obstáculos e minigames enquanto lutam para ser os últimos sobreviventes.

Os vencedores recebem como recompensa algumas coroas e moeda virtual para adquirir itens e personalizar sua jujuba, como novas roupas. Nos consoles Xbox, o game terá uma skin temática baseada no personagem Master Chief, da série Halo. Fall Guys: Ultimate Knockout fica disponível gratuitamente para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

2 de 10 Fall Guys ficou conhecido popularmente no Brasil como "o jogo das Olimpíadas do Faustão" — Foto: Divulgação/Steam Fall Guys ficou conhecido popularmente no Brasil como "o jogo das Olimpíadas do Faustão" — Foto: Divulgação/Steam

Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 24 de junho - SW

Desenvolvido pela Omega Force, Three Hopes é o mais novo capítulo na série de ação Fire Emblem Warriors, baseada na história do RPG de estratégia Fire Emblem Three Houses. O jogo utiliza a frenética jogabilidade "musou", onde personagens poderosos enfrentam exércitos com dezenas de inimigos mais fracos utilizando combos e impressionantes golpes especiais.

O enredo segue um novo protagonista, Shez, que pode ter forma feminina ou masculina, durante eventos da guerra de Fire Emblem Three Houses, divididos em três campanhas distintas. O jogo está disponível para Nintendo Switch por R$ 299 e uma demo está disponível na loja digital eShop do console.

3 de 10 Fire Emblem Warriors: Three Hopes traz o estilo de jogabilidade "musou" de Dynasty Warriors para os guerreiros de Fire Emblem: Three Houses — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Fire Emblem Warriors: Three Hopes traz o estilo de jogabilidade "musou" de Dynasty Warriors para os guerreiros de Fire Emblem: Three Houses — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Shadowrun Trilogy - 21 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Na coletânea Shadowrun Trilogy, o fãs do RPG de mesa Shadowrun poderão encontrar os três jogos clássicos da franquia que mistura cyberpunk e fantasia com visuais melhorados para os consoles de nova geração. O pacote inclui os games: Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun Hong Kong. Todos contam histórias de um mundo futuro onde criaturas fantasiosas como orcs e dragões coexistem com tecnologia avançada.

4 de 10 Três clássicos games baseados no RPG de mesa Shadowrun chegarão aos consoles pela Shadowrun Trilogy — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Três clássicos games baseados no RPG de mesa Shadowrun chegarão aos consoles pela Shadowrun Trilogy — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Deliver us the Moon - 23 de junho - PS5, XBSX/S

O jogo de aventura Deliver us the Moon conta a história de um astronauta que é a última esperança para salvar a raça humana da extinção. Mas, para isso, os jogadores terão que resolver quebra-cabeças e encontrar recursos em uma colônia lunar abandonada. O jogo ganha essa semana sua versão next-gen para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, que seria lançada em maio, mas sofreu um atraso.

Como melhorias, a edição terá visuais em 4K, suporte a tecnologia Ray Tracing para reflexos e mais novidades. Deliver Us The Moon está disponível na PSN por R$ 103,90 e na loja do Xbox por R$ 92,45. O upgrade será gratuito para usuários que já possuem o game no PS4 e no Xbox One.

5 de 10 Deliver us the Moon chega aos consoels após um breve atraso com uma história pela sobrevivência humana — Foto: Reprodução/Microsoft Store Deliver us the Moon chega aos consoels após um breve atraso com uma história pela sobrevivência humana — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Disney Mirrorverse - 23 de junho - And, iOS

Personagens da Disney e Pixar ganham versões guerreiras alternarivas no mundo de Mirrorverse, onde forças da luz e das sombras se enfrentam pelo domínio. Com a ajuda dos Guardiões, os jogadores terão que lidar com criaturas chamadas Fractured, que querem destruir o Mirrorverse. Eles são personagens conhecidos da Disney e da Pixar em novas versões extremas, como Sulley de Monstros S.A., Malévola, Baymax, entre outros.

Cada um deles terá seus próprios poderes e será preciso montar um time com três dos mais fortes para as batalhas de ação e RPG. Disney Mirrorverse está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS).

6 de 10 Em Disney Mirrorverse os personagens das animações Disney e Pixar se tornam guerreiros em um RPG contra as forças sombrias dos Fractured — Foto: Reprodução/Google Play Em Disney Mirrorverse os personagens das animações Disney e Pixar se tornam guerreiros em um RPG contra as forças sombrias dos Fractured — Foto: Reprodução/Google Play

Naraka Bladepoint - 23 de junho - XBSX/S, PC

O popular Battle Royale de espadas teve sua primeira versão para consoles anunciada para o Xbox Series X/S com novidades, como a nova campanha single player chamada Face Your Nightmare, que será contada em capítulos. Em Naraka Bladepoint, usuários entram em uma competição contra 60 participantes e se enfrentam em combate direto com espadas e combos, sempre buscando se locomover rapidamente pelo cenário usando um gancho com corda. Junto à versão para Xbox Series X/S, o game receberá também uma nova arma, as Twin Blades, espadas duplas focadas em velocidade.

Naraka Bladepoint está disponível para Xbox Series X/S e PC pela Windows Store por R$ 80, além de estar incluso no Xbox Game Pass sem custo extra para assinantes. Uma versão para o Xbox One também está em desenvolvimento, ainda sem data definida.

7 de 10 Naraka Bladepoint traz o popular Battle Royale ao Xbox Series X/S com lutas de espadas que parecem de um jogo de luta — Foto: Reprodução/Microsoft Store Naraka Bladepoint traz o popular Battle Royale ao Xbox Series X/S com lutas de espadas que parecem de um jogo de luta — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Sonic Origins - 23 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

As clássicas aventuras de Sonic do Mega Drive e Sega CD estão de volta nesta coletânea que inclui Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. Estas versões dos games tiveram seus visuais refeitos em alta resolução, além de contarem com animações de abertura e encerramento inéditas. Fãs mais conservadores podem jogar no Modo Clássico, que oferece uma experiência como era no game original, mas haverá também a opção Modo Aniversário com vidas ilimitadas e uso da tela inteira.

8 de 10 Sonic Origins traz os clássicos games Sonic the Hedgehog do Mega Drive e Sonic CD do Sega CD com melhorias e extras — Foto: Reprodução/Microsoft Store Sonic Origins traz os clássicos games Sonic the Hedgehog do Mega Drive e Sonic CD do Sega CD com melhorias e extras — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Capcom Fighting Collection - 24 de junho - PS4, XB, SW, PC

A coletânea de jogos de luta da Capcom traz 10 títulos populares da empresa direto dos fliperamas e consoles com a adição de multiplayer online. Entre eles estão os cinco games da franquia Darkstalkers, alguns antes exclusivos do Japão, e, pela primeira vez fora dos fliperamas, o game Red Earth.

A lista completa inclui: Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, Red Earth, Hyper Street Figher 2: The Anniversary Edition, Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter), Cyberbots: Fullmetal Madness e o jogo de quebra-cabeça Super Puzzle Figher 2 Turbo. Capcom Fighting Collection está disponível para Xbox One e Nintendo Switch por R$ 199 e para PC pela loja digital Steam por R$ 169,90.

9 de 10 Capcom Fighting Collection traz alguns dos melhores jogos de luta da empresa e alguns títulos inéditos no ocidente e fora dos fliperamas — Foto: Reprodução/Steam Capcom Fighting Collection traz alguns dos melhores jogos de luta da empresa e alguns títulos inéditos no ocidente e fora dos fliperamas — Foto: Reprodução/Steam

Wreckfest - 21 de junho - SW

O aclamado jogo de corrida sucessor espiritual da clássica franquia Flatout chega nesta semana ao Nintendo Switch. Com disputas intensas que trazem uma pitada de rally de demolição, o jogo conta com pistas pequenas, mas foca bastante na física realista dos veículos em caso de danos aos carros, que podem afetar a performance e até tirar o piloto da corrida. Além das disputas, há vários outros modos de jogo que envolvem confronto direto e também competições com veículos inusitados, como tratores, colheitadeiras e até mesmo um sofá sobre rodas.