Feriados em junho de 2022: veja sites que mostram datas comemorativas

Além de organizar as tarefas e eventos da rotina do usuário, o Google Agenda (calendar.google.com) serve como calendário, possibilitando saber os feriados nacionais de forma fácil. As datas comemorativas podem ser ativadas por meio da opção “Feriados no Brasil”, no menu de configurações. Além de feriados, o serviço do Google também adiciona datas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, entre outras celebrações tradicionais.